Presidentes latinoamericanos en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe visitaron este miércoles las nuevas esclusas del Canal de Panamá. Construidas bajo administración panameña, multiplican el valor estratégico de la vía interoceánica.

Acompañados por el presidente José Raúl Mulino y la primera dama Maricel Cohen, conocieron la operación y su rol en el comercio mundial. Participaron Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Daniel Noboa (Ecuador), Gustavo Petro (Colombia), Rodrigo Paz (Bolivia), Bernardo Arévalo (Guatemala), Andrew Holness (primer ministro de Jamaica) y José Antonio Kast (presidente electo de Chile).

En las esclusas de Cocolí —lado Pacífico del canal ampliado—, posaron para la foto oficial ante gigantescas compuertas.

Lula acciona compuertas para buque gigante

En la torre de control, Lula, con Mulino, abrió las compuertas para el portacontenedores MSC Leo VI (ruta Florida-Corea), según Presidencia panameña. Acompañaron el ministro José Ramón Icaza y administrador Ricaurte Vásquez.

EE.UU. construyó y operó el Canal —inaugurado en 1914— por 80 años, hasta traspaso por Tratados Torrijos-Carter (1977). Se rige por Tratado de Neutralidad.

Panamá amplió la vía en 2016 (costo >5.000 millones USD), elevando ingresos. Conecta 180 rutas marítimas, 1.920 puertos en 170 países; usuarios clave: EE.UU., China, Japón.