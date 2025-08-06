Primera fase para la atribución del Balón de Oro de 2025, la revista France Football, organizadora del galardón creado en 1956, desvela este jueves los candidatos a los premios, elegidos por su redacción y que comenzarán a recibir los votos de un jurado internacional de periodistas.

En total, la revista entregará 13 galardones en una ceremonia que tendrá lugar en París el 22 de septiembre, entre los que estarán los sucesores de los españoles Rodri, como Balón de Oro masculino, y de Aitana Bonmati en el femenino.

También se entregarán el premios Kopa, de mejor joven masculino y, por vez primera, también femenino; el Yashin, al mejor portero, que también inaugurará la sección para mujeres; y el de los máximos goleadores, que lleva el nombre de Gerd Müller, y que también incorpora el femenino por vez primera.

Completarán el plantel los premios Johan Cruyff a los mejores entrenadores y a los dos mejores clubes, además del trofeo Socrates, que distingue la labor social llevada a cabo por un o una futbolista.

Treinta candidatos

Las redacciones de France Football y de L’Équipe seleccionaron la lista de candidatos, que se comunicará este jueves, que serán 30 para cada uno de los dos Balones de Oro y menos de diez para los otros galardones individuales.

A partir de ahí se abre el periodo de votación por parte de los diferentes jurados, un periodista de cada uno de los cien países mejor situados en la clasificación de la FIFA para el masculino y 50 en el caso del femenino.

Cada uno de los miembros del jurado elegirá, por orden, a diez de los candidatos, a los que se les otorgará, en función de la posición, 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos.

Esa lista de los candidatos comenzará a hacerse pública a las 12.00 horas (10.00 GMT) y, de forma paulatina, se irán conociendo todos sus nombres.