El sacerdote jesuita Francisco José Virtuoso Arrieta falleció a sus 63 años de edad, dejando un invaluable legado en la comunidad ignaciana y en la sociedad civil venezolana.

«Joseíto», como lo llamaban sus amigos, nació en 1959 en La Pastora, Caracas; aunque su infancia la pasó en Catia. Virtuoso no solo se destacó como sacerdote, académico e investigador, sino como promotor de la organización social en defensa del Estado de derecho.

Apasionado, cercano, comedido, coherente y sin medias tintas, el padre Virtuoso demostró un espíritu de liderazgo a lo largo de sus 12 años frente a la Universidad Católica Andrés Bello.

Crítico al poder político, social y económico enquistado en el país desde hace más de 20 años, pero siempre desde el respeto y con la clara convicción de no aspirar a ningún espacio dentro de la política.

En una entrevista con la periodista María Isabel Párraga el 20 de julio de 2022, en el marco del Año Ignaciano, Francisco José Virtuoso fue enfático al rechazar cualquier tipo de aspiración en este ámbito, aunque su vinculación con la política nacional fuese permanente e indiscutible: «Yo soy politólogo, no he tenido nunca esa tentación. Y suscribo las palabras de un amigo mío: los jesuitas no se meten en política, los jesuitas hacemos política. Es un tema que hay que tomarse en serio, ya sea como ciudadano, como estudioso o como aspirante».

Compromiso del venezolano

El Jesuita mantuvo la idea de que el país requiere más que un simple cambio de líder o mando, refiriéndose al gran compromiso de cada venezolano.

«Ante la crisis, requerimos el aporte fundamental de cada uno. Creemos que todo depende de un cambio de poder y, realmente, este país lo que necesita es un cambio de cultura y de convivencia ciudadana muy grande, desde las cosas más pequeñas. Si no asumimos a Venezuela como una tarea en la que cada quien apoya en su área, y con una visión de conjunto, no hay cambio. No hay salida política sin un cambio cultural».

Observador y analítico, el padre Virtuoso nunca escatimó en hacer un llamado de atención a la oposición venezolana, por «desconectarse» de la realidad social venezolana. En reiteradas ocasiones los emplazó a realizar una nueva propuesta al país y a reconstruir una ruta de cambio. A su vez, remarcó que la unidad nacional es fundamental para ello.

Bandera del diálogo

Defensor del diálogo, del entendimiento y de la negociación, como la forma más idónea para llegar a un consenso superior que atraviese todos los escenarios venezolanos. Para el padre Virtuoso, los pronósticos de Venezuela de cara al futuro eran poco alentadores, pero ante la frustración y la apatía reinante, alzaba su palabra de fuerza y esperanza, no para desear una solución mágica, sino para impulsar una unidad mayor que promoviera el cambio democrático.

Tras su desaparición física, el reverendo padre Francisco José Virtuoso deja un legado de lucha por la educación, el cambio y la inclusión. El compromiso por construir futuro lo materializó al frente de la Universidad Católica Andrés Bello, posicionándola como la mejor universidad privada del país y una de las 100 mejores de Latinoamérica.

Una casa de estudio comprometida a conectar con las comunidades que la rodean y abocada, no solo a pensar, sino a construir posibilidades.

«Creo en este país, creo en la universidad, por eso miremos al futuro desde lo que venimos haciendo. Los invito a llenarnos de optimismo, de fortaleza, de capacidad de trabajo, en consenso como nos ha caracterizado nuestra historia», sostuvo Virtuoso, en la que sería su última intervención pública ante la comunidad universitaria, reseñada en El Ucabista.

Referencias

Francisco José Virtuoso Arrieta, S.J, inició su camino en el sacerdocio en la Compañía de Jesús en 1977 y se congregó en el año 1990.

Posteriormente comenzó su carrera como docente en la Ucab (1994), impartiendo clases de filosofía, historia, política y comunicación social.

Se desempeñó como Director del Centro de Investigación y Acción Social de los Jesuitas en Venezuela (1996-2002), cargo que retomó entre 2007 y 2010.

En ese mismo año, 2010, inició su gestión al frente de la UCAB cuando fue elegido como sucesor de Luis María Ugalde Olalde.