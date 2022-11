Ciudad Guayana. Bajo un solazo guayanés, junto a la alegría y emoción de los integrantes de la gran familia de la Corporación Criollitos de Venezuela, este domingo 13 de Noviembre fue inaugurado el torneo 2022-2023 de la Liga Celestino Grillet, en el marco del Cuadragésimo tercer aniversario de la organización de la pelota menor que se cumplirán exactamente este próximo 17 del mes en curso.

Pasadas las nueve de la mañana, la orden del inicio del desfile fue dada por parte de las autoridades de la Liga referida, que encabeza la Lcda. Damelia Fermín y con es tradicional, los equipos fueron ubicados detrás de la tribuna que da a la tercera base del estadio Dionisio Abreu, cuna de muchas estrellas del béisbol venezolano, que se formaron precisamente en esta liga.

Apertura bajo el sol de Guayana

Y le correspondió a la muy animada y alegre delegación de Alcasa, abrir filas, mostrándose numerosa y bien activada con la apertura, pese al solazo que inundó sin lugar a dudas, todo los espacios de este coso deportivo.

Siguió en el orden referido, otra de las divisas vinculadas a tema aluminio, Broncos de Venalum, tradicional divisa que antecedió la presentación de CVG de Guayana, también animada como todas las delegaciones en general.

Siguió en el orden, una de las divisas debutantes, Héroes de Guayana, cuya data de creado el equipo, data del pasado 16 de agosto y que tiene vida en el Polideportivo Gran Sabana del sector Coreo 8 de Ciudad Guayana.

Prosiguió el desfile con la presentación de también conocido elenco de Ingenieritos, de la mano de su presidenta Mayuli Ruiz, que pasaron por delante del equipo Leones y este a su vez, lo hizo antes que el equipo Mar Go, cuyo nombre tiene que ver con su mecenas, el grande ligas Marwin González.

Tomó buen turno en su presentación, la delegación de Meteoros, antes que desfilara la siempre vigente y destacada Sidor.

Continuó esta fiesta deportiva, con el ingreso al terreno de juego, lo hacían desde el sector del left field y por la raya de tercera base, para hacer la respectiva presentación, frente a personalidades, invitados especiales y directivos tanto de la Corporación Criollitos de Venezuela como de la Liga Celestino Grillet, el equipo de Ventuari, otro de los tradicionales de estas lides, antes que desfilara Villa Asia y el debutante equipo de Vickylandia, que surgió a raíz de un híbrido formado con el ahora extinto equipo de Del Sur, y que lució tal vez e mas de los impactantes uniformes en esta apertura.

Himnos a flor de piel

El desfile se produjo, valga acotar bajo la guía como maestro de ceremonia de Melquiades Aguillón, que ordenó ponerse de pié y descubrirse la cabeza, para la entonación de los Himnos Nacional de la República de Venezuela, del estado Bolívar y de los Criollitos de Venezuela.

Éste último recordando la inmortal pieza creada por parte del Lcdo. Francisco Delgado, y que fuera declarado como Himno oficial de la Corporación, en el marco de la XLVII Convención Nacional, celebrada los días 17, 18 y 19 de junio de 2011 en San Carlos Estado Cojedes.

Precisamente en este Himno, destaca que “los Criollitos de Venezuela trinan la voz como canción para labrar el futuro de los niños de mi nación…” y que además se trata de un “ideario de nuestra institución donde fundimos alma y corazón como un ente social y deportivo son los bastiones de nuestra razón…”

Y que además esgrime el valor familiar presente, en que dice una de sus estrofas este himno, que “la familia es nuestra gran misión de que los niños crezcan en formación donde el deporte y la cultura presente se conjugan con la recreación…” añadiendo que “buenos valores es otra gran función fortaleciendo un futuro mejor, bajo trazos de metas seguras en compañía de nuestro creador…”

Por parte de la organización deportiva, tomó la palabra el Ing. Luis Martínez, Vicepresidente del Directorio Regional del estado Bolívar, destacando la importancia de la presencia de los pequeños peloteros en el acto como especiales protagonistas, pidiendo además “un aplauso para los padres y representantes, que sin ellos esto no fuera posible…”

De igual manera reconoció altivamente y los felicitó a “todas las divisas, a todos los campeones…” además que a delegados, directivos en general, y en el saludo central se recordó los 43 años de fundada la Liga Celestino Grillet.

Especial recordatorio y homenaje

No quedó de lado, el recordatorio especial para uno de los protagonistas que mayor contribución han dado a los Criollitos en Ciudad Guayana, el señor José Antonio Padrón, quien partió hacia el terreno celestial hizo apenas un año el pasado viernes, y al cual se le tributó un más que merecido homenaje de un minuto de aplausos.

El arte no quedó de lado, puesto que el profesor Juan Arteaga y su muy lucida agrupación News Dance, pusieron la música en el evento, hecho que aprobaros las tribunas repletas del Dionisio Abreu, con vítores y aplausos.

Fabián Ruiz, pelotero del equipo de Sidor, le correspondió recitar la Oración del Criollito en la que elevando un especial llamado a nuestro “Nuestro Padre Celestial” agradece “la oportunidad que nos has dadode participar en el evento al que hoy asistimos…”

Asimismo señala esta icónica oración, que piden “guía para estos jóvenes jugadores. Ayúdalos a jugar para aprender como ellos aprenden a jugar, a esforzarse siempre a ganar, pero a ganar con gallardía y perder con dignidad. Ayúdanos a los que participamos sólo como espectadores; a identificarnos con ellos, en espíritu igual que de presencia…”

Prosigue la hermosa poesía que se les permita “aceptar las decisiones de los técnicos y árbitros. Ayúdanos a reconocer el juicio y la habilidad inmaduros de estos jóvenes y con nuestro ejemplo enseñarles el verdadero significado del deportivismo. A aquellos en cuyas manos recae la supervisión directa de estos muchachos, técnicos, árbitros y directivos, dales, Señor, la sabiduría y el deseo de conducir cada juego para el beneficio de esta juventud como única razón. Bendícenos a todos, Señor, y que este evento procure no sólo competencia y entrenamiento, sino que sirva principalmente al propósito para el cual fue instituido, o sea, la preparación de mejores hombres para el mañana. En tu nombre pedimos estas cosas,¡Amén!”

No en balde representa un llamado especial, al que hace alusión esta Oración de los Criollitos, la cual cierra con una frase de primera línea, cuando expresa que esta actividad deportiva, debe servir para la “la preparación de mejores hombres para el mañana…”

Sin lugar a dudas, que así debe ser.

Juramentación, reina y premiación

El acto de juramentación de los peloteros, le correspondió al jugador de la divisa Ingenieritos Wilson Ramos, y fue la antesala a que la madrina de este equipo, Sofía Rivero Granados, de 13 años de edad, se convirtiera en la reina del torneo, luego de salir favorecida con el papelito del sorteo, que decía: “reina”.

El evento dominical cerró con la entrega de trofeos a los campeones de la pasada campaña 2021-2022, por parte de autoridades, invitados especiales, integrantes del comité de damas y vinculados al campeonato, destacando entre ellos la presencia de una de las glorias del deporte en el estado Bolívar, Gustavo Rivasy también de manera muy especial, el Ing Wilfredo Salazar, perteneciente a la Vicepresidencia de Servicios Industriales, y quien tendrá que ver con muchas sorpresas especiales que se conocerán para los Criollitos.

Así fueron premiados en la categoría preparatorio 1er nivel, como subcampeón a Alcasa, mientras que Sidor recibió el trofeo de campeón.

En la preparatorio 2do nivel, el subcampeón fue Broncos de Venalum, y el campeón Sidor, en tanto que en el preinfantil el sub-campeón fue Alcasa, con Sidor como campeón.

Para el infantil, recibió como subcampeón Sidor, mientras que Mar Go fue el campeón.

En medio de la premiación, la cantante Patricia Sifontes cantó el tema “Amor y Esperanza”.

Prosiguió la premiación de la categoría prejunior, en la que el sub campeón fue Mar Go, con Ventuari como campeón, momento bien especial, porque toda la divisa, sobretodo los más chiquiticos se unieron para recibir el trofeo.

Llegó el turno para la categoría junior, en la que se ubicó como sub campeón, el equipo de Ventuari, con Meteoros con el título, recordando que no hubo premiación en el juvenil, porque esa categoría no salió el año pasado.

También la ocasión fue propicia para la premiación de los campeonatos estadales, en los cuales recibieron la copa de campeón los equipos de Sidor (preparatorio primer nivel), Sidor (preparatorio 2do nivel), Sidor en la preinfantil, Mar Go en el infantil, Ventuari en la prejunior y Meteoro en la junior.

Con el llamado a acercarse a las tortas (fueron varias), la familia de los Criollitos de Venezuela de la Liga Celestino Grillet, dejaron inaugurado el campeonato 2022-2023 de la apasionante pelota menor, que busca renovarse en la intención precisamente de crear hombres de bien para el mañana.

Como debe ser.

Rodrigo Malagón Forero

Fotos: Leonardo Estanga