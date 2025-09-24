Un sismo con magnitud 6,1 se registró a las 5:21 de la tarde, en el occidente de Venezuela, con epicentro en el estado Zulia.

El evento fue confirmado por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) que precisó que el movimiento tuvo lugar a menos de 30 kilómetros de profundidad.

De acuerdo con los reportes iniciales, el temblor ocurrió cerca de los municipios Bachaquero y San Timoteo, en la costa oriental del Lago de Maracaibo.

La población más cercana al epicentro fue Bachaquero ubicado aproximadamente a 116 kilómetros del municipio Maracaibo.

Noticia en desarrollo …