Sismo
Vista de los datos de un sismógrafo, en una fotografía de archivo. EFE/Alanah M. Torralba

Un sismo con magnitud 6,1 se registró a las 5:21 de la tarde,  en el occidente de Venezuela, con epicentro en el estado Zulia.

El evento fue confirmado por la  Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) que precisó que el movimiento tuvo lugar a menos de 30 kilómetros de profundidad. 

De acuerdo con los reportes iniciales, el temblor ocurrió cerca de los municipios Bachaquero y San Timoteo, en la costa oriental del Lago de Maracaibo.

La población más cercana al epicentro fue  Bachaquero ubicado   aproximadamente a 116 kilómetros del municipio  Maracaibo.

Noticia en desarrollo …

