Dylan Cease se quedó a un “out” del primer partido sin hits de su carrera

Gracias a una noche histórica para Dylan Cease, los Medias Blancas aplastaron a los Mellizos de Minesota (13-0), que no fueron capaces de conseguir un hit ante el lanzador hasta el último suspiro de la novena entrada, cuando emergió el venezolano Luis Arraez que le arruinó el no hit no run al derecho