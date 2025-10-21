Una trágica fuga de gas en un calentador de agua ha conmocionado a la comunidad de Ejido, en el estado Mérida, al provocar la muerte de un padre y sus dos hijos por inhalación de monóxido de carbono.

El lamentable suceso ocurrió el pasado sábado 18 de octubre en un apartamento del primer piso del bloque 7 de las residencias Los Bucares, ubicadas en el municipio Campo Elías.

Las víctimas fatales han sido identificadas como Hilbeth Escalona Pérez, de 36 años y taxista de profesión, y sus dos hijos, Yilbeth Antonio Escalona Pernía, de 8 años y estudiante de primaria, y Sebastián Alejandro Escalona Pernía, de 15 años, quien cursaba el último año de bachillerato y era un prometedor jugador de fútbol en la categoría Sub-15 del Estudiantes de Mérida F.C.

Sebastián Alejandro fue el último en sucumbir a la intoxicación, tras permanecer 45 horas bajo cuidados intensivos en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes (Iahula), a donde fue trasladado tras el incidente.

Según la investigación preliminar del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la tragedia fue causada por una fuga de gas en el calentador de agua del inmueble.

Las condiciones del apartamento, sumadas a un sistema hermético, impidieron la correcta ventilación, lo que facilitó el agotamiento del oxígeno y la acumulación del letal e invisible monóxido de carbono, causando la asfixia de las víctimas.

Este trágico accidente, reportado inicialmente por el periodista local Jordin Morales y recogido por medios como El Cooperante, ha generado una profunda conmoción y tristeza en la comunidad merideña, consternada por la magnitud del hecho que enlutó al hogar de la familia Escalona.