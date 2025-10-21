Se realizó una jornada de colocación de fístulas arteriovenosas en el hospital Uyapar del municipio Caroní.

Este martes se atendieron a pacientes renales, gracias al cirujano vascular, Nelson Meneses, y a todo un equipo multidisciplinario de salud que se activó con amor para garantizar asistencia médica gratuita en el territorio.

A través del Ministerio para la Salud, el Gobierno Bolivariano viene transformando el Sistema Público Nacional de Salud para darle a la población el bienestar integral que merece, de acuerdo a las 7 Transformaciones.