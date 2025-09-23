La Fundación Cardiovascular del estado Bolívar (Funcarbo) llevará a cabo por segundo año consecutivo una caminata familiar el domingo 28 de septiembre a partir de las 6:30 de la mañana, a propósito del Día Mundial del Corazón que se celebra cada 29 de septiembre.

El objetivo de este evento es concientizar a la comunidad bolivarense sobre la prevención de las enfermedades cardiovasculares, siendo las principales causas de muerte en el mundo.

La participación es gratuita y la ruta está diseñada para que todas las personas puedan realizarla.

El recorrido será de tres kilómetros, saliendo desde el estacionamiento de la Clínica La Esperanza pasando por el puente entre los centro comerciales Alta Vista, siguiendo por la avenida Guayana hasta la redoma de Makro para luego incorporarse nuevamente a la Guayana en sentido contrario hasta clínica, donde se realizarán las actividades posteriores como bailoterapia e hidratación y contará con entretenimientos para los niños.

La caminata contará con asistencia médica y el resguardo de la Policía del Estado Bolívar.

Importancia de la prevención

En rueda de prensa, los miembros de Funcarbo, encabezada por el doctor Óscar Genie, destacaron que el 80 % de las enfermedades cardiovasculares «son prevenibles».

A su vez, subrayaron la importancia de realizar actividad física regular «al menos 30 minutos al día, cinco días a la semana», al mismo tiempo, indicaron que «mantener una dieta equilibrada también sirve para proteger el corazón».

Genie, uno de los fundadores de organización sin fines de lucro, enfatizó la necesidad de llevar el mensaje de prevención a las nuevas generaciones, buscan un cambio de mentalidad en la población para que se tome consciencia de que «un cuerpo sano es el resultado de una alimentación adecuada y un estilo de vida activo».