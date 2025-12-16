La Fundación Ballet Juvenil Oswaldo Aguilera celebró por todo lo alto su décimo aniversario, marcando una década de ininterrumpida labor dedicada a la formación artística y disciplinaria de niñas y jóvenes en Ciudad Guayana.

Esta institución nació hace diez años, impulsada por la simple pero profunda necesidad de ofrecer una actividad enriquecedora y formativa para las estudiantes después de su jornada escolar.

Lo que comenzó como una respuesta a una necesidad local ha florecido hasta convertirse en un pilar del arte dancístico en la región.

Oferta artística y apoyo con becas

Especializada en diversas disciplinas, la Fundación se distingue por impartir clases de Ballet Clásico, Jazz, Danza Nacionalista y Gimnasia Artística.

Sus jornadas de trabajo se concentran los días viernes y sábado, permitiendo a las alumnas equilibrar sus estudios académicos con su pasión por el movimiento.

Un aspecto fundamental de su filosofía es el compromiso con la accesibilidad, ya que, al formar parte de la institución, las estudiantes tienen la posibilidad de ser beneficiadas con un sistema de becas, asegurando que el talento y la dedicación sean los principales criterios de permanencia.

Gala de aniversario y distinciones

El pasado 13 de diciembre, a las 4:00 de la tarde, se llevó a cabo el magno evento de aniversario en la única sede de la Fundación, ubicada estratégicamente en el Centro Comercial Zulia de Alta Vista, Puerto Ordaz.

La celebración no solo sirvió para conmemorar los diez años de vida institucional, sino también para reconocer el alto desempeño de las jóvenes bailarinas.

Durante el evento, se otorgaron merecidos reconocimientos a las alumnas que han demostrado un compromiso y una excelencia notables en su formación.

Cierre de ciclo con renovación

La gala también marcó un punto de inflexión y la apertura de un nuevo ciclo para la Fundación. Se presentó oficialmente la nueva imagen de la institución, junto con la develación de nuevos uniformes y la proyección de nuevos proyectos que buscan elevar aún más el estándar de calidad y alcance formativo.

Según palabras de su fundador, Oswaldo Aguilera, este cierre de los primeros diez años se da «trabajando con mucho amor, disciplina y responsabilidad».

De esta manera, la Fundación Ballet Juvenil Oswaldo Aguilera reafirma su compromiso con el arte dancístico y la juventud guayanesa, cerrando un ciclo de éxitos y abriendo otro lleno de promesas.