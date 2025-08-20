La Fundación La Barraca, institución con 52 años de trayectoria en la promoción de las artes escénicas en Ciudad Guayana, presentará este sábado 23 de agosto la obra infantil Azul y Verde, original de Gerardo Mantilla.

La función se realizará a las 4:00 p.m. en la Sala Juan Pagés, como parte del Taller Infantil de la institución.

Dirección y elenco

La pieza contará con la dirección de Nelson Castro y la participación de un elenco conformado por Andrea Figuera, Marynés Rivas, Elisa Brito, Fabiola Chaurán, Adrián Dona, María Dimas, Anabella Hidrogo, Isabella Alcántara, Anderson Bedoya, Yorjelis Martínez, Ericka Castro, María Gabriela Deyán y Marielis Dimas.

Una institución con legado

La Fundación La Barraca fue fundada el 17 de julio de 1973 por Juan Pagés y desde entonces se ha consolidado como un referente del teatro guayanés.

Además, su nombre evoca el espíritu del grupo de teatro universitario dirigido por Federico García Lorca, y mantiene vigente su compromiso con la formación y la difusión cultural en la región.

Compromiso con la educación artística

A lo largo de más de cinco décadas, la fundación ha formado nuevas generaciones de actores y se ha mantenido activa como espacio independiente y sin fines de lucro.

Actualmente bajo la dirección de José Antonio Ramírez, la institución continúa impulsando actividades teatrales y talleres que refuerzan el valor educativo del arte en la comunidad.

Con la presentación de Azul y Verde, la Fundación La Barraca reafirma su misión de fomentar la creatividad y el talento de la infancia a través del teatro.