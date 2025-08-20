Este sábado 23 de agosto se realizará un casting presencial en el Centro Comercial Alta Vista I, último piso, cerca de Tplink, en Puerto Ordaz. La jornada está prevista desde las 2:00 p.m. hasta las 5:30 p.m. y está dirigida a jóvenes y adultos entre 5 y 30 años.

La convocatoria es organizada por Ilusión Models, junto a la diseñadora Liseth Rojas, y busca preparar a los futuros participantes del desfile programado para principios de noviembre.

Por supuesto, la cita representa una oportunidad para quienes deseen dar sus primeros pasos en el mundo del modelaje o continuar desarrollando sus habilidades en la pasarela.

Requisitos de participación

Los aspirantes deberán presentarse con vestimenta casual. En el caso de las chicas, se solicita maquillaje sencillo y tacones, con el objetivo de evaluar su desenvolvimiento y proyección en condiciones similares a las de un desfile profesional.

Desde la organización recalcaron que se trata únicamente de un casting presencial, pero que la experiencia abrirá las puertas a formar parte del evento principal que ya genera expectativas en la ciudad.

Un proyecto con sello inclusivo

Ilusión Models viene de celebrar la edición 2025 del desfile Moda, Estilo y Vida, que tuvo lugar el pasado 2 de agosto en el mismo centro comercial. La actividad conmemoró 14 años de trayectoria en la formación de modelos y se caracterizó por su enfoque en la inclusión, con la participación de niños, adolescentes, adultos mayores y personas con condiciones especiales.

Finalmente, la psicopedagoga Tibisay Camejo, fundadora de la academia, ha impulsado esta visión que rompe moldes en el modelaje tradicional, abriendo espacios a quienes buscan expresarse desde la autenticidad. Con el apoyo creativo de Liseth Rojas, el casting de este sábado se perfila como un nuevo paso en ese camino.