La vialidad del sector Los Cantiles, ubicado en la parroquia Andrés Eloy Blanco del municipio Piar, se encuentra en un estado deplorable debido a las fuertes lluvias que se han registrado en las ultimas semanas y que provocaron el colapso del puente que conecta con otros sectores, impidiendo el paso vehicular y peatonal.

Yolaini Machado, aunque no vive en la zona, tiene familia en la zona y ha sido testigo de la situación que padecen sus parientes.

«Luego que se cayera el puente, los propios habitantes construyeron uno con tablas de madera», contó, sin embargo, «esta situación ha dejado la vía principal gravemente deteriorada, volviéndola prácticamente intransitable».

Ante esta problemática, Machado detalló que este sector, principalmente campesino, «se les hace dificultoso para salir del lugar hasta San Félix», localidad donde la mayoría de los pobladores van para comprar sus alimentos y productos de primera necesidad.

Asimismo, mencionó el impacto económico que ha generado la caída del puente y el estado de la vía principal.

«Mis tíos, que se dedican a la agricultora, se les ha hecho cuesta arriba poder sacar sus cosechas y venderlas», dijo.

Machado añadió que pese al puente improvisado que hicieron los pobladores, las tablas de madera se mueven, generando una situación incómoda para los conductores, que además, temen que al pasar con un automóvil cargado de hortalizas, verduras y frutas pueda ocasionar el colapso del puente, arriesgando la cosecha y la vida de las personas.

«Esto afecta directamente su economía familiar, porque no tienen otra fuente de ingresos», añadió.

Para cerrar, la ciudadana hizo un llamado a las autoridades regionales para que atiendan con urgencia las necesidades de la comunidad como la reparación de la carretera y reconstrucción el puente.