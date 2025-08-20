Habitantes del sector Los Aceites, en la parroquia 11 de Abril, continúan alarmados por el progresivo deterioro de un tramo de la calle Las Flores, causada por el constante derrame de aguas negras y aguas blancas que fluyen por las calles adyacentes.

El problema radica en un bote constante de aguas negras que descienden desde la calle Río Claro, cercana a Las Américas y la avenida Menca de León, lo que ha provocado hundimientos y la formación de varios hoyos al costado de estas vías principales.

Las lluvias recientes agravan la situación, ya que las filtraciones socavan la base de la calle y amenazan con causar el colapso de la acera y la pérdida parcial del asfalto.

Miguel González, comerciante y vecino del sector, alerta que si las condiciones continúan, la quiebra del terreno podría extenderse, poniendo en riesgo la integridad de la vialidad en Las Flores.

Avenida Menca de Leoni

Además del problema con las aguas negras, González señala que las fugas de aguas blancas son otro factor crítico. Estos botes, originados por numerosas tuberías fracturadas en la doble vía que separa el sector Las Américas de Bella Vista, ocasionan derrames que recorren la avenida Menca de León, deteriorando el asfaltado que apenas había sido renovado por la alcaldía de Caroní.

Los residentes y comerciantes afectados han denunciado la situación a las autoridades municipales y regionales, pero hasta el momento no han recibido respuestas ni acciones concretas para controlar las filtraciones y reparar la calle.

El llamado es urgente a la nueva administración de la alcaldía y la gobernación del estado Bolívar, para que tomen medidas inmediatas que eviten un posible colapso vial, que afectaría el tránsito y la seguridad de quienes habitan y transitan por Los Aceites.