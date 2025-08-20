El canadiense Lucas Bahdi y el venezolano Roger Gutiérrez se enfrentarán este sábado en Orlando en una eliminatoria de alto riesgo por el título ligero de la AMB.

La pelea es parte de la cartelera que se desarrollará en el Caribe Royale Hotel, promocionada por MVP Promotions, y tiene importantes implicaciones para ambos hombres.

Bahdi, número 5 del ranking en la categoría de 135 libras, está disfrutando de la mejor racha de su carrera.

A sus 31 años, viene de una racha de tres victorias consecutivas sobre oponentes previamente invictos, actuaciones que lo catapultaron a esta eliminatoria crucial. Una victoria lo acercaría un paso más a una oportunidad por el título mundial.

En el otro lado del ring se encuentra Gutiérrez, excampeón mundial superpluma de la AMB. El «Kid», de 30 años, lleva una racha de dos victorias consecutivas, apoyándose en su experiencia y su reconocido pedigrí.

Para él, la victoria del sábado marcaría su regreso a la élite del deporte.

Bahdi llega con un récord impecable de 19-0, con 15 de esas victorias por nocaut.

Gutiérrez aporta números de veterano: 29 victorias, 6 derrotas, 1 empate y 22 victorias por nocaut.