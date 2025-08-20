El festival de la canción Intervisión, que se celebrará en septiembre próximo tras una pausa de 45 años, confirmó la participación de representantes de 21 países, entre ellos Cuba, Venezuela y Colombia.

La final de Intervisión se celebrará en Moscú el 20 de septiembre de 2025 en la sala de conciertos Live Arena.

«Participarán competidores de 21 países de los BRICS, la Comunidad de Estados Independientes, América Latina, Asia y África, así como de EEUU», indicaron los organizadores en un comunicado.

Latinoamérica estará representada en este certamen por los cantantes Omar Acedo (Venezuela), Nidia Góngora (Colombia) y Zulema Iglesias Zalazar (Cuba).

También participarán cantantes de Bielorrusia, Vietnam, Egipto, la India, Kazajistán, Catar, China, Kenia, Kirguistán, Madagascar, Arabia Saudí, Serbia, Estados Unidos, Tayikistán, Etiopía, Uzbekistán y Sudáfrica, además de Rusia, representada por el cantante oficialista Shamán.

Anteriormente, los organizadores habían incluido en la lista a Azerbaiyán y Emiratos Árabes Unidos, pero más tarde retiraron a ambos países.

Historia del Festival de la canción ‘Intervisión’

Su primera edición, celebrada en Praga en 1965, premió al cantante checo Karel Gott, calificado por su compatriota, el novelista Milan Kundera, como «el idiota de la música» por sus canciones ligeras y comerciales.

Posteriormente, fue acogido por Bulgaria, la URSS, Polonia e incluso Finlandia, pero se vio malogrado tras su controvertida edición de 1980 en la ciudad polaca de Sopot.

Y es que en la vecina Gdansk se desataron las masivas protestas del sindicato opositor Solidaridad que marcaron el comienzo del derrumbe del campo socialista.

Putin propuso en 2009 rescatar el festival y acoger a cantantes de los países postsoviéticos y de la Organización de la Cooperación de Shanghái, pero la idea estuvo paralizada hasta ahora, con la idea de ampliar el proyecto a los países BRICS.