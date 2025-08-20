En el sector Las Américas, parroquia 11 de Abril, los vecinos expresan su preocupación por el crecimiento descontrolado de la maleza que rodea el parque infantil, ubicado junto a la iglesia católica, la cancha deportiva y el preescolar de la comunidad.

El monte no solo afecta el espacio de recreación para niños y adolescentes, sino también a las personas que utilizan la cancha de futbolito y baloncesto, así como a los fieles que asisten a misa los domingos.

Habitantes de la calle Jorge Washington, en el cruce con la calle Santander, alertaron que reptiles peligrosos, como culebras, han encontrado refugio en la maleza, lo que ha provocado la aparición de varios ejemplares y el consecuente temor en la comunidad.

Hampa se aprovecha

La falta de mantenimiento ha convertido esta zona en un escondite para delincuentes que en las noches se reúnen para consumir drogas y cometer actos ilícitos.

Entre las denuncias recientes, se reporta el robo de bombonas de gas de las viviendas aledañas, una problemática que aumenta la inseguridad y el descontento en la zona.

Los vecinos hacen un llamado urgente a las autoridades municipales para que realicen el desmalezamiento correspondiente, reemplacen las bombillas quemadas que iluminan la cancha en horas nocturnas y refuercen la seguridad para evitar que el parque y sus alrededores sigan deteriorándose y representando un peligro para la comunidad.