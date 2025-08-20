A dos hombres los arrestaron, luego de que los acusaran de hurtar material perteneciente a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), informó el fiscal general, Tarek William Saab.

Citado en una publicación difundida en la cuenta de Instagram del Ministerio Público (MP), Saab aseguró que los sujetos detenidos poseían 25 kilogramos de cobre procesado y tres transformadores pertenecientes a Corpoelec.

El mensaje expresó que a los sospechosos los aprehendieron «para imputarlos» por la Fiscalía en el estado Carabobo.

Según la publicación, hurtos de este tipo ocasionan «un grave daño al Estado venezolano».