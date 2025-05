FVF repudia «actos de xenofobia» contra Miguel Navarro y Jhoagny Contreras

"Lamentablemente, estos hechos no son aislados. Futbolistas venezolanos han sido objeto de manifestaciones discriminatorias y fuera de las canchas. Como Federación, no seremos indiferentes ante estas agresiones que vulneran no solo a nuestros jugadores, sino al espíritu mismo del deporte", señaló