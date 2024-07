El actor y cantante venezolano, Gabriel Coronel, ha sido eliminado del reality show culinario ‘Top Chef VIP 3’, transmitido por Telemundo Internacional. Desde el comienzo del programa, Coronel destacó por su gran actitud, carisma y amplia creatividad para emplatar sus platillos.

Su eliminación lo coloca en el Top 9 de los participantes, en una competencia donde estuvieron presentes 21 concursantes. Es importante recordar que Coronel entró al reality para suplir al mexicano Mark Tacher, quien salió por razones desconocidas.

En sus redes sociales, Gabriel Coronel habló de su experiencia dentro del programa, «fue un grandioso viaje… Son infinitos los motivos para celebrar por este gran proyecto, pero lo que más tengo presente es haber tenido el apoyo de todos ustedes. Gracias por estar cada noche conmigo, los amo».

La salida de Coronel ha dejado un vacío en el programa, así lo dieron a conocer tanto los jueces como la conductora, Carmen Villalobos. De igual forma, sus excompañeros lamentaron su partida, resaltando su calidad humana y su talento culinario.

Prueba de eliminación

En la prueba de salvación que llevó a su expulsión, los participantes debían preparar tamales. Las ganadoras de esa prueba fueron la venezolana Carolina Tejera (quien realizó un bollito navideño clásico de Venezuela) y la mexicana Natalia Juárez.

El reto de eliminación quedó entre Coronel, el costarricense Gary Centeno y el español José María Galeano, quienes debieron preparar platos con crustáceos.

Llamó a su platillo «Mar de logros», que constaba de langosta, camarón y almejas, sin embargo, recibió observaciones negativas por su salsa y el puré de yuca.

En su despedida, Coronel declaró «cierro este ciclo de manera muy bonita, muy positiva. Me siento completamente lleno y satisfecho de todo lo que pude hacer en este show. Tanto que agradecer… Estas cuatro paredes me llenaron de crecimiento, de reencuentros, de momentos mágicos, me presentaron una familia».