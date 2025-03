Tras 15 años de silencio, el legado del icónico payaso Popy vuelve a resonar con fuerza. Gabriel López, hijo del afamado productor Dioni López, quien diera vida al entrañable personaje, ha decidido retomar el legado de su padre, reviviendo la magia que cautivó a generaciones de niños venezolanos.

En una entrevista exclusiva con la periodista Shirley Varnagy, Gabriel López compartió las razones que lo impulsaron a desempolvar el traje de Popy y devolver la alegría a los hogares venezolanos. «No se habían tocado las teclas de Popy hasta después de 15 años, mi papá murió en 2010», recordó con nostalgia.

«La gente podría pensar que estamos sacando provecho al personaje o a su nombre, no, llegó el momento justo, siento que hacía falta, que era necesario. Tanta gente ha conectado con la idea que me dice, gracias, que ya no se consigue contenido de valor para niños, de sustancia, entretenimiento», explicó.

Para Gabriel, esta iniciativa no solo representa un homenaje a la memoria de su padre, sino también una respuesta a la creciente demanda de contenido infantil de calidad. «Mi padre fue un hombre excepcional, increíble, dio siempre todo por el todo, por nosotros, por eso es importante para mí, no solo honrar su legado, sino honrar a mi padre, lo que él fue para nosotros», expresó con emoción.

El regreso de Popy no solo busca entretener, sino también rescatar los valores y la esencia que caracterizaron al personaje. «Papá se murió con su cola, él quería estar ahí con Popy, en los últimos tiempos estar de la mano con RCTV, el cierre de RCTV, fue un hombre maravilloso», recordó Gabriel, destacando la pasión y el compromiso de su padre con su trabajo.

Gabriel López lanzó este proyecto el pasado 3 de marzo en la plataforma de Youtube, en el canal «PopyJr». El actor busca reconectar a las nuevas generaciones con la magia de Popy, ofreciendo un contenido que combine entretenimiento y valores, tal como lo hizo su padre en su momento. «Siento que hacía falta, que era necesario», reiteró, subrayando la importancia de brindar a los niños un entretenimiento sano y enriquecedor.

El regreso de Popy ha generado una ola de nostalgia y entusiasmo en las redes sociales, donde miles de personas han expresado su apoyo a la iniciativa de Gabriel López. «Gracias por traer de vuelta a Popy», «Qué alegría volver a ver a Popy en pantalla», son algunos de los comentarios que se pueden leer en las plataformas digitales.

Con este proyecto, Gabriel López no solo honra la memoria de su padre, sino que también contribuye a enriquecer el panorama del entretenimiento infantil en Venezuela, rescatando un legado que forma parte de la memoria colectiva del país.