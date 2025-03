El emblemático Paseo de la Fama de Hollywood honró a la actriz israelí Gal Gadot con una estrella, convirtiéndola en la persona número 2.804 en recibir este reconocimiento en la icónica acera.

Durante la ceremonia, Gadot expresó su emoción y gratitud: «Solo soy una chica de una ciudad de Israel. Esta estrella me recordará que con trabajo duro, pasión y un poco de fe todo es posible», informa El Nacional.

La actriz estuvo acompañada por su familia y colegas de la industria, entre ellos Vin Diesel, con quien compartió pantalla en Fast and Furious X.

Vin Diesel: «Eres parte de mi familia»

El actor estadounidense no dudó en elogiar a Gadot, a quien considera un miembro más de su familia.

«La recompensa para mí fue que, después de que saliera la película, ella se hizo amiga de mi madre, porque mi madre dijo: lo mejor de la película fue tu aventura con Gal Gadot, y ese fue el comienzo de todo», afirmó Diesel, destacando la conexión personal y profesional que los une.

Protestas y apoyo en medio de la celebración

Sin embargo, la ceremonia no estuvo exenta de controversia. Mientras Gadot recibía su estrella, un grupo de manifestantes se congregó cerca del teatro El Capitán, propiedad de Disney, para protestar contra la ocupación de Gaza por parte de Israel.

Con consignas como «Arriba la liberación, abajo la ocupación», los manifestantes expresaron su descontento. Por otro lado, otro grupo llevaba banderas de Israel y expresaba su apoyo a la actriz, quien ha defendido públicamente a su país en el conflicto con Palestina.

Promoción de Blancanieves y críticas

El homenaje de la estrella a Gal Gadot llega en un momento clave de su carrera, mientras promociona la versión de acción real de Blancanieves, donde interpreta a la reina-bruja Grimhilde.

La cinta, que se estrena el 21 de marzo, ha generado polémica por no incluir actores de baja estatura para interpretar a los siete enanitos.

Además, su promoción ha sido discreta en comparación con otras producciones de Disney, con pocos eventos públicos y limitadas oportunidades para la prensa.

Un legado en la industria del cine

Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama, destacó el impacto de Gadot en la industria: «Esta estrella es un testimonio del increíble talento, dedicación e impacto de Gadot en el entretenimiento. Es un reconocimiento a su arduo trabajo y contribuciones que quedarán inmortalizadas para siempre».

Entre sus créditos más destacados se encuentran Wonder Woman, Heart of Stone, Death on the Nile y Justice League, consolidándola como una de las actrices más influyentes de la última década.