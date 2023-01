Oswaldo Arcia logró vivir un mes de diciembre descomunal con el madero y eso fue suficiente para inscribir su nombre entre Los Grandes de la LVBP, luego de convertirse en el ganador de manera cómoda del Premio Luis Salazar al Regreso del Año.

El slugger de los Leones del Caracas se convirtió en el cuarto jugador de su club en unirse al listado de ganadores de los premios organizados por Numeritos Gerencia Deportiva y Line Up Internacional, y que cuentan con el aval de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, después de José Rondón (Productor del Año), Anthony Castro (Cerrador del Año) y Freddy Fermín (Novato del Año).

“Estoy agradecido con Dios por este premio, por esta excelente temporada que tuve”, dijo Arcia en declaraciones compartidas por el departamento de prensa de Leones del Caracas. “Sé que no tuve un comienzo como se esperaba, pero pude resolver. No es cómo se comienza, sino cómo se termina”.

El jugador nacidoen Anaco finalizó la ronda regular como co-líder de cuadrangulares (11) y encabezó en solitario los departamentos de impulsadas (44), slugging (.661) y OPS (1.137), culminando también en el Top 10 en anotadas (34), boletos (34), average (.323) y porcentaje de embasado (.476).

Arcia, quien hasta la temporada pasada vistió el uniforme de Caribes de Anzoátegui, no alcanzaba las 20 remolcadas en el circuito local desde la zafra 2014-2015 y en su primera campaña con el Caracas logró sobrepasar la cantidad de jonrones (10) y empujadas (39) que sumó en sus últimos tres años con la tribu para superar incluso sus topes personales en un año, conseguidos en la 2012-2013 cuando disparó 10 vuelacercas y remolcó 37 carreras con los Tigres de Aragua.

“Sé que no tuve un comienzo de temporada bueno, pero en ningún momento bajé la cabeza”, expresó. “Sentía un compromiso con el equipo, me mantuve trabajando más fuerte, esperé la oportunidad, las cosas empezaron a salir y pude resolver como me lo esperaba”.

El oriental tuvo un cierre de temporada espectacular al promediar .390/.490/.831, con 22 anotadas, siete dobles, nueve cuadrangulares y 35 empujadas en los 22 compromisos que disputó en diciembre.

Esa actuación le permitió recibir 32 de los 50 votos al primer lugar para sumar 190 puntos, superando sin problemas a José “Cafecito” Martínez, de los Tigres de Aragua, y a Franklin Barreto, de los Tiburones de La Guaira, quienes escoltaron al ganador con 85 y 82 unidades, respectivamente.

Arcia es apenas el tercer jugador de los melenudos en llevarse el Regreso del Año, uniéndose a Gilberto Marcano (1987-1988) y a Bob Abreu (2013-2014).

“Significa demasiado”, agregó el jardinero en referencia a colocar su nombre al lado de Marcano y Abreu. “Primer año aquí con Leones del Caracas y al ganar ese premio me siento bastante agradecido y bendecido por Dios”.

