A pocos días de cumplir 64 años, el reconocido actor estadounidense George Clooney ha dejado claro que su etapa como galán de comedias románticas ha quedado atrás. «Miren, tengo 63 años. No intento competir con protagonistas de 25 años», declaró el oscarizado intérprete en una entrevista con CBS. «Ese no es mi trabajo. Ya no hago películas románticas», enfatizó.

Conocido por su participación en cintas como Un día inolvidable (1996), Crueldad intolerable (2003) y Up in the Air (2009), Clooney se convirtió en un referente del género romántico en Hollywood. Sin embargo, el actor ha decidido enfocarse en proyectos distintos, alejándose de los papeles que lo hicieron famoso en la década de los 2000.

Durante su entrevista en el programa 60 Minutes, Clooney no solo habló sobre su carrera en el cine y el teatro, sino también sobre la situación política de Estados Unidos. Se refirió a los recientes enfrentamientos entre los medios de comunicación y la administración de Donald Trump. «ABC acaba de resolver una demanda con la administración Trump, y CBS News está en proceso. Estamos viendo esta idea de usar al gobierno para asustar o multar a los periodistas», expresó.

«Viaje al paraíso»: su última película ‘romántica’

La última comedia romántica en la que participó Clooney fue Viaje al paraíso (2022), donde compartió protagonismo con Julia Roberts. La película recaudó 168 millones de dólares en taquilla mundial, pero, según el actor, este género ya no es parte de su interés profesional.

Este mes, Clooney debutará en Broadway con una adaptación teatral de Buenas Noches y Buena Suerte (2005), película que él mismo coescribió. La historia, que narra la lucha del periodista Edward R. Murrow contra el senador Joseph McCarthy, representa un giro significativo en su carrera, consolidando su interés en proyectos más dramáticos y comprometidos.

Asimismo, este 2025 se estrenará Jay Kelly, dirigida por Noah Baumbach y protagonizada por Adam Sandler y Clooney. La cinta, que cuenta con un elenco destacado, se centra en la historia de dos amigos de mediana edad que redescubren su juventud en una caótica reunión de fin de semana. Con esta película, Clooney reafirma su decisión de apartarse de los romances convencionales y apostar por historias más maduras y reflexivas.

Aunque su etapa como el «hombre más sexy del año» haya quedado en el pasado, George Clooney sigue reinventándose y demostrando que su talento va más allá de ser el protagonista de una historia de amor en la gran pantalla.