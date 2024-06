Raisa Ghazi, una de las 50 personas musulmanas más influyentes de Europa y profesora universitaria, ha animado en Ecosystems 2030 a «construir puentes» entre diferentes nacionalidades para impulsar «la inclusión y la diversidad».

Ghazi, conferenciante mundial sobre liderazgo inclusivo, ha iniciado su intervención señalando que «solo un 1 % de los personajes de películas de Hollywood son musulmanas», lo cual considera «muy dañino y preocupante».

Raisa Ghazi y la «hipersexualidad de la mujer»

También ha utilizado su propia experiencia para exponer los prejuicios a los que se enfrenta diariamente por llevar hiyab: «Lo llevo desde hace año y medio y me siento más libre que nunca, pero me preguntan si me obligan o si estoy oprimida».

Para Ghazi, es la «hipersexualidad de la mujer» la que lleva «a la violencia».

«Cuando los cuerpos de las mujeres se utilizan para vender coches, eso no es libertad», ha sentenciado.

Un recuerdo para Fatima Al-Fihri

Raisa Ghazi ha repasado algunos nombres de mujeres musulmanas influyentes para romper estereotipos e «inspirar» con sus historias «a todo el mundo», como la de Fatima Al-Fihri, que fundó en Marruecos la primera universidad.

Para fomentar la «inclusión«, esta mujer ha dado varios consejos a los asistentes, como «hablar menos y escuchar más», «utilizar el privilegio de una forma inteligente» o «expandir el círculo», es decir, conocer otras nacionalidades y culturas.