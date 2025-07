Los roster del Juego de Estrellas están aquí, y en los mismos figuran dos venezolanos como titulares, los casos de Gleyber Torres vistiendo en este caso con el uniforme de los Tigres de Detroit y Ronald Acuña Jr, de los Bravos de Atlanta.

Para Torres, será su primera convocatoria como titular, mientras que para Acuña significará su quinta oportunidad en ser convocado titular para el Clásico de la mitad de la temporada.

Las Grandes Ligas anunció la plantilla tanto de la Liga Americana como la Liga Nacional, añadiendo a los lanzadores y reservas a los titulares elegidos por los fanáticos, revelados el pasado 2 de julio.

El nonagésimo quinto Clásico de Mitad de Temporada se llevará a cabo el 15 de julio en el Truist Park de Atlanta desde las ocho de la noche.

Los Dodgers lideran a todos los equipos con cinco All-Stars, incluyendo al zurdo Clayton Kershaw, quien fue seleccionado por el Comisionado Rob Manfred como una «Selección de Legado» en reconocimiento a su ilustre carrera. Kershaw, quien recientemente se convirtió en el vigésimo miembro del club de los tres mil ponches, es ahora once veces All-Star.

Kershaw, otro de los convocados al ASG del 2025 que han obtenido al menos cinco selecciones junto con Freddie Freeman (nueve), Chris Sale (nueve), el cubano Aroldis Chapman (ocho), Aaron Judge (siete), Manny Machado (siete) y el dominicano José Ramírez (siete), Josh Hader (seis)

Por su parte, el venezolano Ronald Acuña Jr. con cinco, Pete Alonso (cinco), Jacob deGrom (cinco), el dominicano Vladimir Guerrero Jr. (cinco), Shohei Ohtani (cinco) y el puertorriqueño Francisco Lindor (cinco).

Los rosters también incluyen muchas caras nuevas, con 19 jugadores recibiendo su primera convocatoria.

Las plantillas aún pueden cambiar de aquí al Juego de Estrellas si los jugadores se retiran debido a lesiones u otros factores y los reemplazarán por nuevas caras.

Aquí tienes un desglose de los rosters del All-Star Game del 2025: los titulares, cuerpos de lanzadores y suplentes para cada liga:

LIGA AMERICANA

C: Cal Raleigh (SEA)

1B: Vladimir Guerrero Jr. (TOR)

2B: Gleyber Torres (DET)

3B: José Ramírez (CLE)

SS: Jacob Wilson (ATH)

OF: Aaron Judge (NYY)

OF: Riley Greene (DET)

OF: Javier Báez (DET)

BD: Ryan O’Hearn (BAL)

Judge, quien lidera las Grandes Ligas en promedio de bateo (.361), porcentaje de embasado (.471) y slugging (.731), por nombrar solo algunas categorías, fue apropiadamente el más votado entre todos los jugadores. Pero tiene una fuerte competencia por el JMV de la Liga Americana por parte de Raleigh.

Sus 35 jonrones, el tope en MLB, son la mayor cantidad para cualquier receptor antes del receso del Juego de Estrellas. También será el primer catcher de los Marineros en iniciar el Clásico de Mitad de Temporada.

Los dominicanos Ramírez y Guerrero han sido llamados a cinco ASG consecutivos y han ganado su cuarta titularidad.

Por su parte, el venezolano Torres y Greene son titulares por primera vez en el Juego de Estrellas, piezaa clave para un equipo de los Tigres que posee el mejor registro en la L.A.

El boricua Báez, disfrutando de una temporada de repunte en la Ciudad del Motor, iniciará su tercer Juego de Estrellas.

Los Tigres tienen un trío de titulares elegidos por primera vez desde el 2007 y por solo cuarta vez en la historia de la franquicia.

O’Hearn ha disfrutado de una temporada revelación a los 31 años con los Orioles, destacada por un OPS+ de 139. Wilson, un fuerte candidato al Novato del Año, segundo solo detrás de Judge entre los jugadores de la L.A. en hits (109) y promedio (.333).

LIGA NACIONAL

C: Will Smith (LAD)

1B: Freddie Freeman (LAD)

2B: Ketel Marte (AZ)

3B: Manny Machado (SD)

SS: Francisco Lindor (NYM)

OF: Ronald Acuña Jr. (ATL)

OF: Pete Crow-Armstrong (CHC)

OF: Kyle Tucker (CHC)

BD: Shohei Ohtani (LAD)

El lineup de la Liga Nacional está lleno de nombres conocidos.

Ohtani, posiblemente el jugador de béisbol más reconocible en todo el mundo, fue el más votado de la Liga Nacional. Es All-Star por quinto año consecutivo. Solo su compañero de equipo Freeman (siete) tiene más llamados al hilo.

Los Dodgers también tienen una cara familiar detrás del plato en Smith. Es segundo detrás de Ohtani entre los bateadores calificados de la L.N. en OPS (.993).

Crow-Armstrong, de 23 años, tiene el mejor fWAR en la L.N. (4.6) y es uno de los 21 jugadores en el Juego de Estrellas de 26 años o menos.

Armstrong, quien ya ha superado la marca de 20 jonrones y 20 robos, está acompañado en los jardines por Tucker. Tiene 17 bambinazos y 21 estafadas en sus primeros 88 juegos con los Cachorros.