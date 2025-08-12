El Gobierno colombiano decretó un día de duelo e izó a media asta la bandera en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, en memoria del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció esta madrugada, 64 días después de salir herido gravemente en un atentado.

«Decrétese duelo nacional por el término de un día, durante los cuales se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país, unidades militares y de policía y las embajadas de Colombia en el exterior», señala el decreto, firmado por el ministro del Interior, Armando Benedetti.

El decreto de honores indica que Uribe Turbay, opositor al Gobierno colombiano, tuvo una larga trayectoria política como concejal de Bogotá, secretario de Gobierno de la capital y senador de la República, además de ser «precandidato presidencial para las elecciones a celebrarse en el año 2026 en Colombia».

Por eso, el «Gobierno nacional, en representación del pueblo de Colombia, considera necesario rendir justo y merecido homenaje a este ilustre colombiano», agrega el decreto.

Igualmente, el texto señala que «el Ministerio de Defensa tomará las medidas para que en todas las guarniciones militares se tributen los honores militares correspondientes» en memoria de Uribe Turbay, quien estaba en su primer periodo como senador.

El féretro de Uribe Turbay estará hasta el miércoles en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde se ha dado cita la clase política del país, y sus exequias ese día se realizarán en la Catedral Primada de Colombia.