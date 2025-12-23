El Gobierno yemení reconocido internacionalmente y los rebeldes chiíes hutíes, respaldados por Irán, han acordado un intercambio de 2.900 prisioneros, informaron este martes mediadores de la ONU y un responsable hutí, tras casi dos semanas de conversaciones en Omán.

El jefe de la comisión de prisioneros de los hutíes, Abdelqader Murtada, aseguró en su cuenta oficial de X que el pacto contempla la liberación de 1.700 prisioneros hutíes retenidos por el gobierno yemení a cambio de 1.200 detenidos retenidos por los insurgentes, que controlan la capital, Saná, y otras partes del país.

El canje incluirá a siete ciudadanos saudíes y 23 sudaneses retenidos por los hutíes, indicó.

Estos últimos prisioneros habrían sido capturados mientras luchaban como parte de la coalición militar liderada por Arabia Saudí que intervino en el Yemen en 2015, en apoyo del gobierno y en contra de los hutíes.

El jefe adjunto de la delegación del Gobierno yemení indicó en su cuenta oficial de X que entre los liberados estará el político Mohammed Qahtan, del partido Islah, vinculado a la cofradía de los Hermanos Musulmanes, después de estar desaparecido de manera forzosa durante once años.

La misión de las Naciones Unidas en el Yemen confirmó que las partes en el conflicto de Yemen concluyeron una reunión de 11 días en Mascate, capital de Omán, en la que acordaron una nueva fase de liberación de detenidos relacionados con el conflicto.

Las conversaciones se llevaron a cabo en el marco del comité de supervisión para la implementación del acuerdo de liberación de detenidos, copresidido por la oficina del enviado especial de la ONU para el Yemen y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

La reunión marcó la décima sesión del comité establecido en virtud del Acuerdo de Estocolmo de 2018, que comprometió a las partes en conflicto a liberar a todos los detenidos relacionados con el conflicto.

En este encuentro con los hutíes también participaron responsables saudíes, de acuerdo con el embajador saudí en el Yemen, Mohamed al Jabir.

Por su parte, el enviado especial de la ONU para el Yemen, Hans Grundberg, celebró el resultado y subrayó la importancia humanitaria del progreso en la liberación de detenidos.

Asimismo, agradeció a Omán -principal mediador entre los hutíes y el Gobierno yemení- por acoger las conversaciones y por su continuo apoyo a los esfuerzos de mediación de la ONU.

“Llegar a un acuerdo sobre otra fase de la liberación de detenidos relacionados con el conflicto es un paso positivo y significativo que, con suerte, aliviará el sufrimiento de los detenidos y sus familias en todo Yemen”, indicó Grundberg en un comunicado.

Igualmente, añadió que una implementación efectiva requerirá la cooperación continua de las partes, el apoyo regional y esfuerzos sostenidos para consolidar este progreso.

El Ministerio de Exteriores de Omán, por su parte, valoró «el espíritu positivo que prevaleció durante las negociaciones, celebradas del 9 al 23 de diciembre», y espera que el acuerdo cree «las condiciones adecuadas para abordar las cuestiones pendientes relacionadas» con el Yemen.

Los intercambios de prisioneros han sido una medida recurrente para fomentar la confianza en la guerra que ha durado una década en el Yemen, que ha causado decenas de miles de muertes y sumido al país en una de las peores crisis humanitarias del mundo.