El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, alzó su voz contra los precios especulativos del cemento en el país, asegurando que, al ser un rubro de fabricación nacional, su sobreprecio en el mercado es completamente injustificado.

La contundente declaración fue emitida durante un recorrido por la Ferretería Comunal de la Comuna “De Cara al Río” en Petare, un proyecto estratégico impulsado por el Gobierno Nacional para garantizar el acceso a materiales de construcción a precios justos para el pueblo.

El Jefe de Estado criticó severamente las cadenas de intermediación que elevan desproporcionadamente los costos de este material esencial para el sector construcción y la Gran Misión Vivienda Venezuela.

“Aquí está el saco de cemento. Hay que ponerle el precio justo porque este cemento lo producimos nosotros. Y no pueden estar robando con el cemento que produce el pueblo y la nación venezolana. Atención, ladrones. Vamos por ustedes. Basta de estar especulando con el precio del cemento. Ya basta, no puede ser”, manifestó el presidente Maduro con firmeza.

Ferreterías Comunales

En respuesta directa a la especulación y con el objetivo de sanear la cadena de distribución, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, precisó el avance del programa de Ferreterías Comunales, un plan diseñado para eliminar los sobreprecios impuestos por los intermediarios.

“Presidente, en esta ferretería comunal, como usted lo ha dicho, está un equipo completo, Comercio Nacional, Emprender Juntos, Comunas”, indicó la vicepresidenta Rodríguez.

El objetivo central de estas ferreterías es similar al de las bodegas comunales: la venta a precios solidarios y sin la figura del intermediario, garantizando así que el poder adquisitivo del pueblo venezolano y las comunas se mantenga para la autoconstrucción y mejoramiento de sus viviendas.

El Gobierno Bolivariano reitera su compromiso con la protección del salario del pueblo y la lucha frontal contra las prácticas especulativas que atentan contra la economía nacional.