El rey Carlos III del Reino Unido dio un paso decisivo para pasar página al escándalo por el pasado vínculo de su hermano Andrés con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, al iniciar el proceso para retirarle todos sus títulos, entre ellos el de príncipe, y sacarlo de la lujosa mansión de Royal Lodge, en Windsor.

Después de semanas de controversia, el jefe de Estado británico cedió a las presiones de distintos sectores políticos y de la opinión pública y actuó para retirarle a Andrés el título de príncipe, con el que nació, así como el de duque de York, que la fallecida reina Isabel II le concedió cuando se casó con Sarah Ferguson en 1986.

La reputación de Andrés y su exmujer Sarah Ferguson, de la que se divorció en 1996, ha quedado en ruinas con la decisión de hoy después de conocerse el alcance del vínculo de la pareja con Epstein, con quien forjaron una estrecha amistad y la mantuvieron aun cuando se supo que el magnate estadounidense había abusado sexualmente de menores.

Andrés pierde todos los honores

Todos los honores que el hermano del monarca recibió a lo largo de su vida se los retirarán y lo conocerán ahora como Andrés Mountbatten Windsor (el apellido de su padre, el fallecido duque de Edimburgo, y el que lleva la familia real británica).

«El rey ha iniciado un proceso formal para retirar los títulos y honores del príncipe Andrés, y se le ha notificado formalmente que debe entregar su contrato de arrendamiento en Royal Lodge, en Windsor», señaló hoy un comunicado del Palacio de Buckingham.

«Su Majestad ha comenzado hoy un proceso formal para retirar el tratamiento, los títulos y los honores del príncipe Andrés. El príncipe Andrés conocido ahora como Andrés Mountbatten Windsor. Su contrato de arrendamiento en Royal Lodge le ha proporcionado, hasta la fecha, protección legal para continuar residiendo allí. Se le ha notificado formalmente que debe entregar el contrato y se trasladará a una vivienda privada alternativa», agrega el comunicado.

«Estas medidas se consideran necesarias, a pesar de que continúa negando las acusaciones en su contra. Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sentido pésame han estado, y seguirán estando, con las víctimas y los supervivientes de cualquier forma de abuso», concluye la nota.

En las últimas semanas, Andrés recibió presiones para abandonar Royal Lodge, una mansión de 30 habitaciones que fue la residencia de la fallecida reina madre, Isabel, al salir a la luz que llevaba más de veinte años viviendo allí, pero sin pagar alquiler, mientras seguían saliendo a la luz más detalles sobre sus vínculos con Epstein.

Hijas de Andrés conservan los títulos de princesas

Según los medios británicos, Andrés se irá a vivir a una residencia en Sandringham, en el este de Inglaterra, que será costeada por el rey, mientras que sus dos hijas, Beatriz y Eugenia, conservarán los títulos de princesas, a los que tenían derecho por ser nietas de Isabel II.

Los medios publicaron asimismo que los diputados británicos se planteaban debatir en el Parlamento la conducta de Andrés y desafiar la convención que impide a los políticos criticar a la familia real británica, algo que ahora consideraban necesario por el escándalo.

El príncipe estaba considerando abandonar voluntariamente su residencia de Royal Lodge, según los medios británicos, pero era reacio a renunciar a su residencia de más de 20 años, ya que pedía una nueva vivienda y una compensación económica por los fondos gastados en el arreglo de Royal Lodge cuando accedió a ella.

Hace unos días, Andrés intentó poner fin a años de controversia, tras las acusaciones de abuso sexual sobre Virginia Giuffre cuando esta era menor de edad, al comunicar que dejaría de utilizar voluntariamente el ducado y otros honores que tenía, como el de miembro de la orden de la Jarretera, pero no fue suficiente, ya que la polémica continuó en los medios.

Sin embargo, Andrés, quien niega rotundamente las acusaciones de abusos a Giuffre, se vio inundado de críticas centradas en la propiedad en la que ha vivido, prácticamente sin pagar alquiler, desde 2003, un año después de que muriera su abuela, la reina madre.