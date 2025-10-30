La industria avícola venezolana se dará cita en el Hotel Hesperia WTC de Valencia los días 27 y 28 de noviembre para celebrar la segunda edición del Congreso Internacional Avícola de Venezuela (CIAVE).

El evento, que se consolida como el más importante del sector, congregará a las empresas líderes, expertos y médicos veterinarios del país y la región.

José Quintero, presidente del CIAVE, destacó la relevancia del congreso como espacio de actualización y fomento tecnológico.

«Somos personas dedicadas al 100 % a la avicultura, la tecnología y a las nuevas prácticas que se están implementando a nivel mundial», dijo.

Asimismo, afirmó que «las empresas se reúnen en este espacio no solo para fortalecer el networking, sino también para proveer a los médicos veterinarios la actualización necesaria que permita impulsar el progreso de la industria».

Impulso a la modernización y crecimiento

El encuentro ofrecerá una amplia área de stands y vitrinas comerciales donde se expondrán los planes, innovaciones y tecnologías destinadas al crecimiento y la modernización del sector avícola nacional.

Quintero también resaltó el crecimiento significativo en el consumo de pollo como un factor de gran dinamismo para la industria comercial. Señaló que el consumo per cápita en 2025 se ha elevado a 25 kilos, una cifra notablemente superior a los 9 kilos per cápita registrados hace seis o siete años, lo que evidencia la recuperación y la salud del mercado.