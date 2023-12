Valencia.- Al final de la noche del miércoles 27 de diciembre todas las miradas apuntaron hacia Osmer Morales. En mitad de las celebraciones de Bravos de Margarita, por su primer avance al Round Robin desde la temporada 2018-2019, se erigía un nuevo Triple Coronado del pitcheo en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Morales, de 31 años de edad, se convirtió en el décimo lanzador en la historia del circuito que logra la hazaña, el primero desde Edwin Hurtado en la campaña 2003-2004 y apenas el segundo que lo hace de forma invicta, luego de Wilson Álvarez (8-0) en la 1991-1992.

“No tengo palabras. Es una satisfacción muy grande, porque son demasiadas emociones juntas”, dijo Morales en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia luego de apuntarse su séptimo triunfo de la zafra, para sellar la clasificación neoespartana ante Navegantes del Magallanes. “Primero, la temporada que he tenido, y luego, ganar este juego tan importante para nosotros y enterarme que he ganado la Triple Corona me produce una emoción inmensa”.

Las frases del derecho se entrecortaron por algunos segundos. El cóctel de sensaciones amenazaba por sobrepasarle, mientras intentaba expresarlas. Sin embargo, halló el aplomo que le hizo exhibir efectividad de 2.26 (siendo 4.98 la media de la liga) y ponchar a 51 rivales en 59.2 entradas, para aguantar las lágrimas.

“Para mí, no debe haber discusión de quien debe ser el Pitcher del Año. Si nos vamos a los números, encabezó todas las estadísticas importantes”, valoró el mánager insular José Moreno. “Y lo que ha representado para nosotros también debe ser tomado en cuenta, porque ha sido la pieza clave de nuestro equipo, junto a Félix Doubront”.

Con su brillante actuación sostenida a lo largo de la contienda, Morales se convirtió en apenas el segundo serpentinero en los registros de Bravos que combina al menos siete victorias, abanica a 50 bateadores y transita 50 episodios, uniéndose a Jesús Silva -siete lauros, 50 recetados y 83.1 capítulos- en la 2007-2008 (con calendario regular de 63 juegos), de acuerdo con una búsqueda en el motor de PelotaBinaria.

En siete de sus 12 aperturas, el oriundo de Villa de Cura tuvo como compañero de batería a Wilson Ramos, a quien asegura, le debe una cuota importante de su éxito.

“Tener a Wilson detrás del plato te da una gran confianza”, afirmó Morales. “Creo que en toda la temporada nunca le dije que no a un pitcheo, porque sé quién está ahí atrás y me da la seguridad de ejecutar ese envío. Logramos una conexión”.

El aragüeño, quien llegó a Margarita precisamente junto a Ramos y Edward Olivares en el receso de temporada, proveniente de Tigres, por Thairo Estrada, Pedro Ávila y Luis Rijo, mencionó en días recientes la importancia vital que tuvo el canje para su rendimiento.

“Los cambios son para bien, y este me cayó excelente”, aseguró Morales a Carlos Valmore Rodríguez en una antesala de IVC Networks la semana pasada. “La confianza que he tenido este año ha sido clave, tanto en la Liga Mayor (donde fue electo como el Lanzador del Año por su labor con Centauros de La Guaira), como ahora”.

El escopetero, con bondad, no duda en compartir el crédito con aquellos que le han hecho redescubrir su potencial sobre las lomas.

“Giovanni Carrara (coach de pitcheo de Bravos) me ha dado esa seguridad, al igual que el mánager, y creo que ha sido parte fundamental para mí, porque cuando trabajas con esa confianza, las cosas van a salir bien”, explicó el tirador. “Anteriormente, no la había tenido y ahora me doy cuenta de lo importante que es”.

GANADORES DE LA TRIPLE CORONA DE PITCHEO

Roy Welmaker (Vargas, 1946)

Don Newcombe (Vargas, 1947-1948)

Carlos Santiago Ulrich (Venezuela, 1949-1950)

Clem Labine (Magallanes, 1950-1951)

Jim Owens (Oriente, 1958-1959)

Jim Owens (Valencia, 1963-1964)

Darold Knowles (La Guaira, 1964-1965)

Bart Johnson (Zulia, 1970-1971)

Wilson Álvarez (Zulia,1991-1992)

Edwin Hurtado (Lara, 2003-2004)

Osmer Morales (Margarita, 2023-2024)