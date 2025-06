De una forma u otra, el venezolano Ranger Suárez simplemente se las ingenia para cumplir.

El zurdo de los Filis continuó con su impresionante racha en la victoria del domingo por 2-1 sobre los Bravos en Truist Park, lanzando siete entradas de una carrera con ocho ponches. Fue su quinta apertura consecutiva de al menos siete innings —y su décima seguida de al menos seis episodios.

Suárez tiene efectividad de 1.19 en sus últimas 10 aperturas. Esa es la efectividad más baja para un lanzador de Filadelfia en un tramo de 10 aperturas desde Cliff Lee en 2011. De hecho, desde que se bajó la lomita en 1969, los únicos otros lanzadores de los Filis con EFE por debajo de 1.20 en cualquier tramo de 10 aperturas dentro de una temporada son Roy Oswalt (2010) y Steve Carlton (1972).

“La forma en que ha sido capaz de lanzar, mover la pelota y atacar a los bateadores, mezclando muy bien sus pitcheos… está haciendo todo lo que quieres que un lanzador haga para tener éxito”, dijo el receptor J.T. Realmuto. “Es muy similar a lo que estaba haciendo el año pasado”.

Incluso durante el mejor momento del histórico inicio de temporada de Suárez el año pasado, su mejor efectividad en un tramo de 10 aperturas fue de 1.29.

Entonces, ¿Suárez está lanzando mejor que nunca?

“Esto está cerca de, si no es lo mejor, que me he sentido lanzando”, confesó Suárez.

El mánager Rob Thomson fue más directo.

“Creo que está lanzando mejor de lo que jamás lo he visto lanzar”, aseguró Thomson. “Realmente lo creo”.

Los Filis han necesitado cada pedazo del dominio de Suárez. Con la ofensiva pasando por un mal momento últimamente, los Filis llegaron al domingo con marca de apenas 2-3 en sus cinco aperturas de junio, a pesar de que Suárez lanzó al menos seis entradas y no permitió más de dos carreras en ninguna de ellas.

Eso incluyó la del martes en Houston, cuando sufrió una derrota por 1-0 después de permitir un jonrón solitario en el octavo inning, su único error en una labor espectacular. Como equipo, los Filis han perdido seis juegos este mes en los que cedieron dos anotaciones o menos. Solo tuvieron una derrota así en abril y mayo.

“Ha habido varias veces en las últimas dos semanas en las que nos hemos sentido mal por lo bien que han lanzado y nosotros no hemos anotado ninguna carrera”, reconoció Realmuto. “Han hecho un buen trabajo manteniéndonos en los juegos”.

Suárez hizo eso una vez más el domingo, permitiendo solo una rayita por un cuadrangular solitario de Sean Murphy en el segundo inning. Sin embargo, esta vez, los Filis lograron sumar un par de carreras para que Suárez se llevara la victoria.

Después de que Bryson Stott comenzó el quinto con un sencillo abridor ante Spencer Strider, Otto Kemp lo impulsó con un doble productor. Kemp luego anotó la que resultó ser la carrera decisiva con un elevado de sacrificio de Trea Turner dos bateadores después.

Kemp empata la pizarra con doble

Aunque eso fue suficiente para lograr el objetivo esta vez, no fue el caso para el resto de la gira.

Fuera de su ataque de 13 carreras el viernes, los Filis anotaron solo cuatro veces en los otros cinco juegos combinados contra los Astros y los Bravos. Dada esa falta de apoyo ofensivo, el estelar pitcheo abridor de los Filis no ha sido un lujo, ha sido una necesidad.

“Están haciendo su trabajo de mantenernos en los juegos, pero obviamente tenemos que levantar un poco nuestra ofensiva”, destacó Realmuto. “Y, con suerte, a medida que avance el año, nos pondremos más y más encendidos para poder darles un poco más de margen”.

Mientras tanto, los abridores de Filadelfia han respondido al llamado, y no es solo Suárez.

Desde que comenzó la racha de 10 aperturas de Suárez el 10 de mayo, su efectividad de 1.19 es la mejor en las Mayores. Su compañero de equipo Zack Wheeler ocupa el segundo lugar con una marca de 1.50. El dominicano Cristopher Sánchez (2.72) también se encuentra entre los 20 mejores.

En general, los Filis son el único equipo en la Gran Carpa con tres abridores saludables que tienen una efectividad por debajo de 2.80 y al menos 10 aperturas (Wheeler, Suárez y Sánchez). Eso ni siquiera incluye al venezolano Jesús Luzardo, quien tiene una efectividad de 2.31 en 15 presentaciones, excluyendo su desastroso lapso de dos juegos cuando estaba anunciando sus lanzamientos sin querer.

“De arriba a abajo, la profundidad que tenemos, obviamente, todos son [abridores] de mucha calidad”, dijo Realmuto. “Todos los días nos dan la oportunidad de ganar. Nunca hay un enfrentamiento en el que no te sientas bien, lo cual no muchos equipos pueden decir”.

Astros llegaron a 50 victorias, jonrón de Altuve

Si alguien aún se preguntaba dónde se ubican los Astros entre los mejores equipos de las Grandes Ligas, su ardiente desempeño en junio – el cual coronaron barriendo a los Filis y ganando dos de tres juegos contra los Cachorros – debería disipar esas dudas. Houston sigue estando entre la élite del béisbol.

Los Astros se convirtieron en el tercer equipo en alcanzar las 50 victorias, uniéndose a los Dodgers y a los Tigers, apoyados en seis entradas en blanco del zurdo dominicano Framber Valdez y un jonrón de dos carreras del venezolano José Altuve para vencer 2-0 a los Cachorros la tarde del domingo en el Daikin Park. Houston tuvo un récord de 19-7 en junio, el mejor registro de este mes en las Grandes Ligas.

“Fue un gran mes y estoy orgulloso de la posición en la que estamos”, dijo el mánager boricua Joe Espada. “Como siempre les digo a estos muchachos, tenemos que prepararnos. Mañana tenemos un día libre y luego nos preparamos para otra seguidilla de juegos”.

Lo siguiente para los Astros, a partir del martes, son los Rockies, que tienen el peor récord en la Gran Carpa, seguido de una serie de altos quilates con los Dodgers en Los Ángeles. El gerente general de Houston, Dana Brown, dijo en el programa de radio previo al juego el domingo que el cañonero cubano Yordan Álvarez, quien ha estado fuera desde principios de mayo con una fractura en la mano, podría regresar para el tope ante los Dodgers, aunque la siguiente serie en casa es más probable.

De cualquier manera, la idea de que los Astros comiencen a recuperar a sus lesionados —también tienen cuatro abridores rehabilitándose en Florida— debería ser una idea aterradora para la liga, considerando lo bien que ha rendido Houston a pesar de haber estado con bajas significativas gran parte del 2025.

“Después de todo y de todas las malas noticias, nos estamos apoyando mutuamente y nos cubrimos las espaldas, y seguimos haciendo lo nuestro, saliendo a competir”, dijo el relevista dominicano Bryan Abreu, quien lanzó dos entradas en blanco contra los Cachorros. “Eso es bastante bueno para nosotros”.

Abreu relevó a Valdez con dos corredores en base y ningún out en el séptimo y consiguió tres outs seguidos para preservar la ventaja. Lanzó un octavo inning por la vía rápida para entregarle la pelota al cerrador Josh Hader, quien mejoró a 23 de 23 en oportunidades de salvado.

“Podrían haber traído a Babe Ruth”, dijo Espada. “Era el momento de Abreu”.

Valdez (9-4) ganó su octava decisión consecutiva, permitiendo cuatro hits y ponchando a seis bateadores, con los Astros mejorando a 10-0 en sus últimas 10 aperturas, incluyendo 7-0 después de una derrota. Tiene marca de 8-0 con una efectividad de 1.72 en sus últimas 10 salidas.

“No me importa si ganamos o perdemos el día anterior”, aseguró Valdez, quien ha lanzado 13 entradas consecutivas en blanco. “Para mí, se trata de salir a trabajar, y es un nuevo día. Es competir, concentrarse y simplemente actuar como un ganador allá afuera”.

El juego estaba sin anotaciones en el quinto cuando Altuve conectó el lanzamiento número 107 de Jameson Taillon, el abridor de los Cachorros, hacia los Crawford Boxes en el jardín izquierdo para un jonrón de dos carreras. Ese fue el hit número 2,313 de la carrera de Altuve, dejándolo a uno de empatar al miembro del Salón de la Fama Jeff Bagwell en el segundo lugar de la lista de hits de todos los tiempos de Houston.

“Tenía de 2-0 con dos ponches y ni siquiera estuvo cerca de conectar un hit, así que intenté poner el bate en la pelota y gracias a Dios se fue y ganamos el juego”, comentó Altuve.

Taillon, quien creció en el área de Houston, dijo que supo que la pelota de Altuve era un jonrón, aunque solo viajó una distancia proyectada por Statcast de 347 pies. Habría sido un cuadrangular en solo 19 de los 30 parques de las Grandes Ligas.

“Crecí viniendo a los juegos aquí”, dijo Taillon. “He visto tantas pelotas irse a los Crawford Boxes. Es una de esas cosas: sí, es un jardín izquierdo corto, pero tampoco fue un muy buen lanzamiento. Eso es lo que él hace. Probablemente sea un futuro miembro del Salón de la Fama. Pensé que se había ido apenas salió del bate”.

Taillon le lanzó 31 de sus 107 pitcheos a Isaac Paredes, quien fue adquirido de los Cachorros como parte del cambio por Kyle Tucker. Paredes solo dio un hit el domingo, pero desgastó a Taillon, incluyendo un turno al bate de 12 pitcheos para comenzar el juego. Las contribuciones discretas de Paredes son una de las razones por las que los Astros están en la posición en la que se encuentran.

“Obviamente, está teniendo una gran temporada y debería ser un All-Star”, dijo Altuve. “Encaja perfecto aquí. Es un muchacho que sale y tiene su enfoque, tiene su plan y quiere batear su pitcheo y le está funcionando. Todos estamos felices por él”.