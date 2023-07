Muere Urbano Ramón Lugo Rivero (2017) | Beisbolista venezolano, primero en lanzar un no hit no run en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional LVBP. El 6 de enero de 1973 jugando para los Leones del Caracas lanza un no hit no run contra los Tiburones de La Guaira, venciendolos 6 a 0.