Del 13 al 17 de febrero de 2026, el municipio Roscio se vestirá de gala para celebrar una de las tradiciones más arraigadas del sur del país: el Carnaval de Guasipati.

Durante cinco días continuos, la localidad se transformará en el escenario principal del color, el ritmo y la alegría, ofreciendo una cartelera de eventos culturales y musicales de alto nivel.

Bajo la premisa de que el carnaval «no es solo una fiesta, es nuestra identidad», la organización ha dispuesto una agenda diseñada para el disfrute de toda la familia, resaltando lo mejor del Calipso y las tradiciones locales.

Las autoridades han garantizado un despliegue logístico y de seguridad para asegurar unas fiestas inolvidables y el bienestar de propios y visitantes.

Programación Oficial del Carnaval 2026

Las actividades se desarrollarán principalmente en la Plaza Bolívar y la avenida Orinoco, con la siguiente agenda: viernes 13 de febrero: El inicio de las fiestas se dará a las 6:00 p.m. con un recorrido en comparsa que partirá desde la Plaza Bolívar por las diferentes calles de la ciudad.

La noche cerrará con las presentaciones de las agrupaciones «Innovation del Calipso» y «Los Excelentes del Calipso». Sábado 14 de febrero: La Avenida Orinoco será el escenario del gran Concierto de Carnaval a partir de las 6:00 p.m.

La cartelera musical incluye a «Oro, Diamante y Calipso», «Éxito Musical», «Socalicious», «Explosión del Calipso» y las actuaciones especiales de «Bamba Show» y «Seven». Domingo 15 de febrero: La jornada se dividirá en dos bloques en la Avenida Orinoco. A las 3:00 p.m. se realizará el desfile de comparsas educativas y disfraces individuales, amenizado por agrupaciones de calipso.

Posteriormente, a las 8:00 p.m., tendrá lugar el segundo concierto nocturno con la presentación especial de «Seven», «Dulce Daniela» y «Séptimo Sentido Calipso».

Lunes 16 de febrero: Continuando en la Avenida Orinoco, a las 3:00 p.m. se llevará a cabo un nuevo desfile de comparsas y disfraces, acompañado por la música de «Socalicious» y «Éxito Musical». La noche culminará a las 8:00 p.m. con un recorrido en comparsa por las calles de la localidad.

Martes 17 de febrero: El cierre de las festividades iniciará a las 4:00 p.m. con un recorrido en comparsa. A las 6:00 p.m. se efectuará la ceremonia de premiación a las mejores comparsas educativas y disfraces individuales, finalizando a las 8:00 p.m. con el último recorrido tradicional por las calles de Guasipati.