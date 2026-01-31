De acuerdo con las cifras más recientes aportadas por la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e), el panorama del consumo en el país ha dado un giro definitivo hacia la movilidad.

Richard Ujueta, presidente del gremio, informó que actualmente el 80% de las operaciones de comercio electrónico se ejecutan a través de dispositivos móviles.

Este dato no es menor, ya que posiciona a Venezuela por encima de la media regional, moldeando un perfil de consumidor digital que prioriza la inmediatez y la portabilidad, informa Banca y Negocios.

Este fenómeno responde a una transformación profunda en los hábitos de los ciudadanos, quienes han encontrado en el smartphone su principal ventana al mercado de bienes y servicios, desplazando a las computadoras de escritorio en la carrera por la transaccionalidad.

Conectividad y penetración móvil

El alto índice de operaciones móviles no es una casualidad aislada, sino que tiene un sustento estructural en la infraestructura de comunicaciones.

Según explicó Ujueta, el comportamiento está directamente relacionado con el acceso a la tecnología: Venezuela registra un 79,1% de penetración en telefonía móvil, una cifra que supera con holgura el promedio latinoamericano, el cual se sitúa en torno al 70%.

Esta amplia base de usuarios conectados permite que el comercio electrónico permee en diversos estratos de la sociedad, facilitando que el ecosistema digital se mantenga vibrante a pesar de los retos económicos. La alta disponibilidad de dispositivos en manos de la población ha servido como el catalizador necesario para esta digitalización acelerada.

Hacia una economía 100% digital

Otro dato revelador compartido por el dirigente gremial es el nivel de digitalización de los pagos. El 95% de las transacciones del comercio electrónico en Venezuela se realizan de forma digital, un porcentaje que nuevamente coloca al país en una posición de vanguardia frente a sus vecinos regionales.

Este avance refleja una adaptación forzosa y exitosa hacia métodos de pago electrónicos que agilizan el flujo comercial.

Finalmente, estas cifras, difundidas a través del perfil oficial de Conatel, son vistas por los expertos como una oportunidad de oro para consolidar el ecosistema digital nacional. El cambio en los hábitos de consumo no solo es una estadística, sino una hoja de ruta para que empresas y emprendedores enfoquen sus esfuerzos en plataformas «mobile-first» que respondan a la realidad del mercado venezolano.