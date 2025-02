En Ciudad Guayana se realizará el primer campeonato nacional de Hockey en Línea desde el viernes 28 de febrero hasta el domingo 2 de marzo en la cancha cubierta de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo).

El viernes tendrá lugar la inauguración con la animación de Juan Ortuño y amenización del grupo de danza ‘Bailo Academy’.

Por su parte, el calendario de juegos se comenzará a cumplir desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche durante los tres días de la competencia.

En esta edición participarán clubes de distintas regiones del país como Dragones de Caracas, Coyotes de Valencia, Cannnibals de Barquisimeto, Gatos de Caracas y los anfitriones Caimanes de Guayana, que competirán en las categorías Sub 6, Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Senior tanto masculinas como femeninas.

A su vez, se espera la confirmación de los equipos Guaritos de Lara y Halcones de Aragua.

Copa Total Envío

Alejandro Ramírez, presidente del equipo anfitrión, indicó que también se disputará la «Copa Total Envío», que lleva el nombre de una empresa de logística y envíos que impulsa y apuesta al desarrollo del hockey en Venezuela.

En este particular, explicó que detrás de ella hay un guayanés que hace vida en la ciudad estadounidense de Miami y jugador de esta disciplina que junto al presidente de Federación Venezolana de Hockey Sobre Hielo, Juan De Dios Singer.

Además, en el marco de esta jornada deportiva, se dará la inauguración de la segunda pista de Roller Hockey en Venezuela.

Entre las novedades reveladas en rueda de prensa es la realización de una capacitación el jueves 27 de febrero, dictada por el arbitro internacional, el colombiano Juan Lara, que será totalmente gratis para todas las personas que deseen formarse como referís de esta disciplina en Ciudad Guayana.