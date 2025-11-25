El deporte venezolano celebró este domingo 23 de noviembre un logro sin precedentes. El sensei Angelo Magliani, oriundo del barrio Guaiparito de San Félix, Ciudad Guayana, se proclamó campeón del Campeonato Estadual de Kickboxing de Río de Janeiro 2025, convirtiéndose en el primer venezolano en conquistar este cinturón en la historia del torneo.

Magliani, ex campeón sudamericano de kickboxing en la modalidad Full Contact (2013) y actualmente radicado en Uruguay, viajó a la ciudad Carioca decidido a sumar un nuevo hito a su trayectoria deportiva.

Compitiendo en la división Cinturones Negros – Formas con Armas Creativas, presentó su kata “Hagane no Fukatsu”, ejecutado con dos katanas. En la final, su impecable performance obtuvo una puntuación casi perfecta de 10 – 10 – 10 – 9.9 – 9.9, con la cual superó al campeón defensor y se adueñó del codiciado título estadual 2025.

El campeonato tuvo lugar en la Vila Olímpica Professor Manoel José Gomes Tubino, ubicada en Campinho, Río de Janeiro, este 23 de noviembre, bajo la organización de la Federación de Kickboxing del Estado de Rio de Janeiro (FKBERJ) y entidades asociadas.

Conmovido tras el triunfo, Magliani dedicó el cinturón a su padre y a su prometida, además de recordar con orgullo a El Pao, pueblo del municipio Piar donde reposan sus raíces maternas, extendiendo también a esa comunidad su victoria.

Finalmente, afirmó que este resultado representa un paso firme hacia su objetivo inmediato: recibir el llamado oficial para integrar, una vez más, la Selección Nacional de Venezuela. (Yonexi Quintana)