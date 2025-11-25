Laser Airlines, aerolínea venezolana, anunció hoy la suspensión temporal de sus operaciones hacia Madrid, España, con efecto inmediato y hasta el próximo 1 de diciembre. La decisión, si bien afecta un destino clave de su red, es una medida preventiva obligada por las recientes advertencias emitidas por las autoridades aéreas y diplomáticas españolas.

La compañía aclaró que, si bien su flota en Venezuela mantiene operaciones con absoluta normalidad, se ve “imposibilitada” a continuar ofreciendo el servicio a la capital española debido a un aviso de la Autoridad Española de Seguridad Aérea (AESA).

Esta directriz surge luego de que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España reforzara sus recomendaciones de viaje para Venezuela, instando a sus ciudadanos a limitar sus desplazamientos al país únicamente a casos de estricta necesidad.

Alerta aérea

La actualización de la alerta por parte del gobierno español coincide con la suspensión de rutas por parte de varias importantes aerolíneas internacionales, incluyendo Iberia, Air Europa, Turkish Airlines y Avianca, quienes han reaccionado a una alerta previa de la Administración Federal de Aviación de EE. UU. (FAA), que recomendó extremar las precauciones en el espacio aéreo venezolano.

En este marco, Enaire, la entidad pública española gestora de la navegación aérea, publicó este lunes –a requerimiento de AESA– un aviso que recomienda formalmente a los operadores civiles españoles no realizar sobrevuelos en el espacio aéreo bajo el FIR Maiquetía (SVZM), que cubre la totalidad del territorio venezolano y se extiende hasta el mar Caribe.

El Ministerio de Exteriores español ha recordado que la situación política y social en Venezuela se mantiene tensa tras los acontecimientos posteriores a las elecciones presidenciales de julio de 2024. A los viajeros españoles se les ha aconsejado evitar zonas fronterizas, mantenerse al margen de manifestaciones públicas y acatar rigurosamente la legislación local.

Esta escalada de alertas de viaje y seguridad aérea se produce en un contexto de creciente tensión regional, marcada por movimientos estratégicos como el despliegue de tropas estadounidenses en el Caribe y la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera por parte de Washington.

Laser Airlines lamenta los inconvenientes que esta suspensión involuntaria pueda ocasionar a sus pasajeros y se compromete a informar puntualmente sobre la reanudación de sus vuelos a Madrid, siguiendo de cerca las directrices de seguridad internacionales.