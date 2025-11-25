La Miss Universo Venezuela 2021, Luiseth Materan llega directamente desde México para ser parte del jurado del Miss Venezuela 2025 evento a realizarse el próximo jueves 4 de diciembre a partir de las 7:00 de la noche, animado por Maite Delgado y José Andrés Padrón.

La también actriz y presentadora manifestó sentirse emocionada, puesto que asume otro rol dentro de la organización Miss Venezuela, en este caso en carácter de jurado.

Cabe destacar que la criolla estuvo como comentarista en la noche final del 2023/2024 y conductora de dos temporadas del reality ‘Protagonistas de la Belleza’ junto a Leo Aldana.

Recientemente, asumió un nuevo rol profesional en el mundo de la animación mexicana en el programa estelar de televisa ‘Cuéntamelo Ya’ donde estuvo de animadora invitada.