El ucabista Liam Utrera y el guayanés Ramón Guerra marcaron el paso firme en los 10K de la carrera pedestre y los 5K de la caminata masculino, para arribar en el primer lugar de sus respectivas categorías, en medio de la actividad deportiva que en el marco de la celebración del natalicio de Andrés Bello se llevó a cabo este domingo.

La organización del evento corrió por cuenta de la Coordinación de deportes de la UCAB-Ciudad Guayana, en cuyo frente estuvo Luis Rondón, garantizando una salida y llegada de la mejor manera, con el apoyo de los cuerpos de seguridad y la presencia de más de un centenar de participantes.

La salida a la hora fijada, poco más de las seis de la mañana, vio surcar por el asfaltado del sector UCAB-Bomba de Villa Colombia, retorno y subida hasta el Santo Tomé con regreso por el mismo sector de subida y la llegada al recinto universitario frente al anfiteatro, para la caminata 5K.

En el caso de los diez mil metros, la ruta luego de llegar a la bomba Villa Colombia subió hasta el sector frente al Loefling y de allí se fue para la Unexpo, para regresar por la misma ruta, pero en contra vía y empalmar nuevamente con el sector de ingreso a la UCAB Guayana, donde se cumplió con los actos de imposición de medallas para los participantes.

Con ello, en la Caminata 5K, el guayanés Ramón Guerra volvió a mostrar su destreza en esta modalidad, y fiel a los consejos que le han sido dados, logró una fácil llegada en el primer lugar de la cita.

Melanys Franco por su parte, resultó la primera en llegar en el renglón femenino de la Caminata 5K.

En el caso de los 10K, el estudiante de informática Liam Utrera impuso su ritmo categórico, para arribar en el primer lugar, con Daniel Flores llegando en el segundo puesto y tercero Rodrigo Araguayan, cerrando el podio de honor de la cita deportiva.

El recibimiento de los atletas, con especial hidratación, contentiva en vasos de tizanas bien llenas, y bien realizadas, marcó la llegada de los participantes, que se tomaron la tradicional foto en grupo, en medio de las actividades cumplidas como parte del inicio de las actividades por el natalicio de Don Andrés Bello, cuyo nombre lleva la UCAB Ciudad Guayana.