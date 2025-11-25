La Liga Súper Máster Unión protagonizará este próximo fin de semana, su última jornada de la ronda regular, a la que llegan cuatro elencos clasificados y cinco equipos buscando las restantes cuatro plazas a la ronda siguiente.

El elenco que dirige Sabás Marín, Millonarios FC, coronó definitivamente su primer lugar, al golear sin atenuantes al debutante Atlético Guayana, que pagó muy caro sus últimas dos presentaciones que lo llevaron de ser un equipo con opción de clasificación, a quedarse por fuera.

Los millonarios lograron de esta manera su décima victoria del campeonato, en el que además suman un empate y un revés –Los Llaves fue el único que supo descifrar el bóveda robusta- y lograr una impactante diferencia de goles de más 28, ya que apenas han recibido cinco tantos habiendo marcado 33.

En esta décima victoria –la mayor cantidad de todos los equipos- el héroe del encuentro fue Ray Milano quien marcó un hat trick, mientras que Edward Guzmán completó la nueva abultada del cuadro que llegará a la siguiente fase, como el gran favorito para llevarse el título.

Bien temprano en la mañana dominguera, los consentido de Luis Lyon ratificaron su gran crecimiento a lo largo de las fechas jugadas, y aprovecharon la moribunda defensa de Galácticos, para endosarle un categórico 8-0 en el “juego mañanero”.

La cantidad en contra recibida por los derrotados, los dejó con 42 goles en contra, y ya con el calendario completado, por cuanto tendrán descanso este domingo 30 de los corrientes.

Por parte de los vencedores, el equipo de Lyon llegó a su séptima victoria de la campaña, y 25 puntos en su haber, seis de los líderes Millonarios.

La cuanta goleadora la capitalizó “El Chavo” Carlos Guerra quien anotó cuatro veces y se escapó con 13 goles anotados en la tabla de goleadores, en la que quedaron en los lugares secundarios Ernic Vásquez que por ser del Atlético Guayana ya se quedó sin chance de pelear el liderato goleador, Joiser Zamora de Villa Colombia y Ray Milano de Millonarios, todos estos con nueve goles.

Los restantes goles de Lyon FC fueron anotados por intermedio de Raider Prado en par de ocasiones, y uno cada uno, Reinaldo Peña y Richard Márquez.

Unare FC entretanto doblegó por dos tantos a cero al cuadro de Los Llaves con tantos de Eddy López, en ambas ocasiones.

Por el cuadro de Los Llaves anoto el tanto de la honrilla De Aniester Dugarte.

Colinas FC goleó y clasificó

El actual campeón del torneo, Colinas de Unare logró su pase definitivo al golear por 4-0 a Villa Colombia, equipo este que quedó comprometido en la tabla de posiciones de cara a su clasificación.

Por su parte Colinas FC se apoyó de una gran anotación de Enrique Muñoz que creó tras parar de excelente manera la esférica y luego definir con un elegante sombrerito.

El segundo gol llegó por intermedio de un tiro penal anotado por parte de Edgar Cermeño, mientras que Erwin “Kiñe” Guerra elevó la cuenta al 3-0 y cerró la pizarra Edgar Cermeño, que consolidaron a un equipo que sumó su segundo arco sin goles.

Richard Tocuyo entretanto marcó el solitario gol que le dio la victoria a Huracán y de paso su clasificación a la siguiente fase, todo ante Semilleros.

La fecha se cerró con la paridad a un gol por lado de Tigres y ASA , con goles de Duvar Mina por los felinos y de Ronald González por el elenco de Atlético Sur Aeropuerto.

Batalla final por la clasificación

El venidero domingo se llevará a cabo la última fecha de la ronda eliminatoria de esta Liga Super Master Union, con varios juegos que serán de vida o muerte, literalmente.

Fénix y Sur Aeropuerto chocarán buscando no quedar en el último lugar, ya que están separados por apenas un punto en la tabla, en el último y penúltimo lugar.

El líder Millonarios –con 31 puntos- será juez del equipo Semilleros –sexto con 19 unidades- con este último obligado a ganar para llegar al grupo de ocho de la próxima fase.

Huracán –cuarto con 23 puntos- enfrentará a Colinas –tercero también con 23 puntos- en un duelo en el que si priva la inteligencia podrían jugarse a un empate sin arriesgar tarjetas o lesiones.

Luego Tigres sin chance alguno, jugará ante Lyon FC, en tanto que en uno de los juegos de infarto, Los Llaves –quintos con 19 puntos- encararán a Dudelca –novenos con 16 unidades- y antes de este juego, jugarán Villa Colombia –séptimo con 18 puntos- ante Unare, este último con obligación de ganar ante un rival que está en la misma situación, tener que ganar para lograr la clasificación.