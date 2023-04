Las salas de Cines Unidos de Puerto Ordaz siguen luciendo totalmente abarrotadas por los guayaneses, quienes dejaron los streamings por un momento para disfrutar de la película de Mario Bros, estrenada el pasado 6 de abril.

El equipo de Nueva Prensa Digital constató, luego de visitar la única cadena de cine en la ciudad, en el centro comercial Orinokia Mall, que después de dos semanas de la llegada de la película a Cines Unidos, continúan las largas filas tanto en las taquillas como en la caramelia.

Tras realizar consultar a los usuarios que estaban en las largas filas para comprar sus entrada, el 80 % iban a ver la cinta del personaje de los videojuegos.

En las colas, se pudo observar a varios guayaneses con las camisas de los protagonistas y niños disfrazados de Mario o Luigi.

«Hoy vengo con cero expectativas a ver la película para dejar que me sorprenda, realmente desde niño he jugado todos los juegos de Mario y no podía dejar de ver la película en la pantalla grande, como se merece», dijo Juan Orozco de 29 años de edad.

Mientras que otros aseguraron que la película por si sola genera esa sugestión en el público para ir a verla.

«Más que por otro factor yo creo que el boom de la película y que se haya vuelto tan taquillera es por el personaje (Mario Bros), la verdad», declaró Sara Montiel.

De acuerdo a la información publicada por el periodistas caraqueño, Darvinson Rojas, en su cuenta de Twitter, Súper Mario Bros, hasta el fin de semana, la vieron 647 mil 280 espectadores en todo el territorio nacional.