Después de la conmoción que ocasionaron las indirectas de la cantante mexicana Kimberly Loaiza, los seguidores pudieron constatar que todo se trataba de su nuevo sencillo llamado «Kitty» junto al artista argentino Lit Killah.

El sencillo estará disponible en todas las plataformas digitales, este jueves, 20 de abril. Por medio de Twitter, Loaiza dejó algunas pistas: “No me mandes tú hello, que no soy Kitty”.

Este comentario comenzó a tener sentido, cuando Killah y Loaiza compartieron las fotografías de su colaboración titulada como «Kitty».

El estilo de ambos vocalistas centró semblantes urbanos en su vestuario empleado para exhibir la portada del tema musical.

Reacciones y comentarios

Luciendo un traje de baño oscuro, con unas medias de red, un conjunto de falda con top tornasolado y unas botas azules a tono por debajo de la rodilla. Loaiza brindó una sección fotografía con su estilo reguetonero.

Por otra parte, Killah utilizó un pantalón y una campera en tonos violeta de jean, con una remera oversize.

Recaudando 2 millones de corazones y con más de 20 mil comentarios, crearon distintas reacciones en el público algunos a favor y otros en contra del featuring.

El rumbo de la tonada señala fuertes aspectos del rap combinados con el reggaetón, géneros los cuales manejan perfectamente ambos solistas.