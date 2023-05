Este 1 de mayo, día internacional del trabajador, el presidente Nicolás Maduro dirigió una manifestación en la capital del país, donde anunció el aumento del bono de guerra a 20$ y la cestaticket a 40$, como el «plan de resistencia del salario mínimo», que será indexado al valor del Banco Central de Venezuela (BCV).

No obstante, en horas de la mañana del 2 de mayo mediante su cuenta de twitter, publicó un video donde explica la razón del aumento del bono de guerra y firmando estos decretos.

«Amanecimos firmando el decreto de los aumentos del Cestaticket a 40 $ y del Bono de Guerra Económica para que llegue a 30 $ mensuales, bajo el concepto de la indexación, para un total de 70 $ más el salario. Es un esfuerzo tremendo en defensa del salario de las y los trabajadores, a pesar de la guerra económica brutal contra nuestro pueblo», indicó el mandatario en twitter

«Pote de humo»

Los Guayaneses coinciden que esto no es una solución permanente para la decadente economía que los arropa, por ello, el equipo de Nueva Prensa Digital recorrió los centros comerciales de la ciudad para conocer las diversas opiniones de las personas.

Elías Guerra, un asalariado, declaró que todo esto le parece un «Pote de humo», dado que, no todos cobran una cestaticket y no a todos les llega el bono de la guerra económica.

«Vamos a ver qué sucede en los próximos días, si van a subir los precios por las nubes o al menos podremos seguir sobreviviendo con la miseria de sueldo mínimo que aún seguimos cobrando», comentó.

«Si no trabajo, no como»

«Siempre he dicho que, si yo no busco manera de trabajar, no voy a comer, pero no es lógico que tu coloques la cestaticket en dólares y el sueldo me lo dejes en bolívares», alegó Gladys Márquez peluquera en un salón de belleza de Alta Vista.

Asegura que el aumento de la cesta básica será exorbitante, donde su precio actual ronda entre los 500$, lo que supera con creces el actual salario mínimo.

«Aunque no subas el salario, pero subes la cestaticket, eso obviamente va a influir sobre todo lo que abarque, es decir, ropa, medicinas y alimentos», agregó.

