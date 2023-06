Los Internacionales Jhonlenn Barreto y Edson Valencia, estamparon sus firmas con sus respectivos equipos en la liga de Israel donde se verán las caras, y la amistad pasa a otro ámbito competitivo y aguerrido, pero con mucha humildad y hermandad como se han caracterizado estos paisanos, Barreto firmó con el conjunto ( Hapooel SVA Rechovot ) y Valencia con el ( Maccabi Tel Aviv).

El deportista vinotinto aterrizó en Israel, como central rápido e impulsivo, suple en la red su falta de centímetros -es habitual que los centrales superen los dos metros- con una generosidad y un inconformismo sin límites.

«Me siento bien, llegue a este país a sumar. Cada día entreno fuerte y trato de corregir las cosas para ir mejorando, eso marca la diferencia», aseguró Edson Valencia.

El jugador bolivarense Edson tiene una vida centrada en «puro voleibol». En Puerto Ordaz trabajó en la gran productora de aluminio Venalum, donde desarrollaba funciones en planta y de entrenador deportivo.

«Trato de ser lo más profesional posible y no abusar del cuerpo. Soy muy familiar y dedico el tiempo a mi esposa y mi hijo, que tiene dos años y una energía interminable. Es un fanatico absoluto de este deporte. Me dice «Papá buen bloqueo». Es sorprendente lo que hace, se pasa el día imitando nuestros movimientos», explica rebosante de ilusión. «Yo soy el 10% de lo bueno que puede llegar a ser mi hijo», concluye sobre Dylan.

Igualmente el pana de Curagua, Jhonlenn, tomó afición a este deporte, gracias a su padre Barreto “Chivita” quien lo llevaba desde niño a los encuentros de voleibol, tanto de los Interempresas, intercambios deportivos y en las famosas caimanas en la Parcelas del Roble, cuna de esta hermosa disciplina en la zona del hierro.

El zaguero como siempre le digo, me comentó, que se enteró de que Enson firmó también algo que lo llena de orgullo, ya que espera una liga muy interesante y competitiva este año. Los equipos vienen haciendo buenos fichajes, donde veremos muchas contiendas buenas esta temporada enfatizó.

En lo personal le pedimos a Dios, salud y que lo aleje de las lesiones, ya que lo más importante de su carrera y poder contribuir con su nuevo equipo.

«Me siento feliz y contento por este nuevo reto en este país que me abrió sus puertas de la mano de Dios. Voy con mucha humildad, ya que quieren un líder de experiencia y eso me motivó a tomar esta decisión donde estuve tentado por dos clubes, la oferta me la dio el presidente del club y el entrenador quien me llamó personalmente, haciéndome sentir importante y muy motivado….»

Desde esta trinchera comunicacional,queremoso desearles éxitos, Dios los bendiga con mucha salud, para que sigan enalteciendo el sentir venezolano y guayanés.( Con información de Wence Becerra )