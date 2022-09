El músico, compositor y director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel, recibió un importante reconocimiento a su ilustre carrera, al ser galardonado con la Orden de las Artes y Letras de Francia, en calidad de Oficial, reconocimiento que recibió luego del estreno de la ópera, «Tosca», en el teatro de la Ópera de la Bastilla, en París.

El artista venezolano recibió la condecoración de parte del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien fue el encargado de colocar el pin de «Oficial» al director de orquesta oriundo del estado Lara.

Orden de las Artes y las Letras

Es importante resaltar, que esta condecoración al legado de las bellas artes y letras, es otorgado por el Ministerio de Cultura del país galo, con la finalidad de reconocer a personalidades «que se han distinguido por sus creaciones en el dominio artístico o literario o por la contribución que han aportado al esplendor de las artes y las letras en Francia y en el mundo».

La orden de las Artes y las Letras, se divide en tres grados; Chevalier des Arts et des Lettres (caballero de las Artes y de las Letras), Officier des Arts et des Lettres (oficial de las Artes y de las Letras) y Commandeur des Arts et des Lettres (comendador de las Artes y de las Letras).

Es la segunda vez que Dudamel es condecorado con la orden francesa, el larense recibió el primer grado de este reconocimiento en 2009, de la mano del ministro de cultura en ese momento, Frédéric Mitterrand.

Tosca

Presentada por primera vez en el año 1900, en la ciudad de Roma, Tosca es un drama original del dramaturgo francés Victorien Sardou. Esta obra fue versionada a la ópera por los italianos Giacomo Puccini (1858-1924), en la música, y Luigi Illica (1857-1919), y Giuseppe Giacosa (1847-1906), en el libreto.

Tosca es una historia que transcurre en los años 1800, cuando el militar y estadista Napoleón Bonaparte vende a los austriacos que estaban bajo el mando de Michael von Melas en la batalla de Marengo.

Esta pieza forma parte de las mejores creaciones de Puccini junto a Madama Butterfly y La bohème.

Dudamel en París

El director venezolano ha publicado varios mensajes de agradecimiento en sus redes sociales, donde también invita a los que puedan acercarse a presenciar esta obra maestra de la ópera.

«Estuve practicando mi francés antes de la función de Tosca que esta noche inaugura la temporada de la Ópera de París. Será una programación maravillosa y estoy entusiasmado de compartirla con ustedes», escribió en una publicación.

Cabe destacar que Tosca se estará presentando desde el 3 de septiembre hasta el 24 de noviembre, no obstante Gustavo Dudamel dirigirá la presentación solo el mes de septiembre, luego tomará su lugar el director chileno Paolo Bortolameolli.