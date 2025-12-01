Autoridades de Guyana y Trinidad y Tobago aseguraron este domingo que sus espacios aéreos operan sin interrupciones pese a la advertencia de Donald Trump sobre Venezuela, donde el presidente declaró «cerrado en su totalidad» el cielo nacional y alrededores.​

Egbert Field, director de la GCAA de Guyana, emitió comunicado confirmando vuelos nacionales e internacionales intactos. Vuelos a Trinidad y Colombia usan rutas alternativas desviadas en días recientes, sin afectaciones cerca de fronteras venezolanas.​

Pistas guyanesas quedan dentro de su soberanía aérea, lejos de zonas riesgosas. El Ministerio de Defensa de Trinidad, vía Wayne Sturge, ratificó operaciones normales de aerolíneas locales, regionales e internacionales, invitando a planificar viajes sin cambios.​

Ambos países respaldan maniobras navales estadounidenses en el Caribe, segundo ejercicio reciente de la Marina. Venezuela, por Yván Gil, repudió el mensaje como «acto hostil unilateral» contra Derecho Internacional y soberanía.​

La FAA de EE.UU. instó precaución el 21 noviembre por «situación peligrosa» en sur del Caribe, provocando cancelaciones masivas. Iberia, Avianca, TAP, Turkish y otras suspendieron rutas a Caracas.​

Trump generó incertidumbre al advertir pilotos y aerolíneas, sin detallar base legal. Guyana y Trinidad enfatizan continuidad operativa pese a tensiones regionales.