Autoridades de Guyana y Trinidad y Tobago aseguraron este domingo que sus espacios aéreos operan sin interrupciones pese a la advertencia de Donald Trump sobre Venezuela, donde el presidente declaró «cerrado en su totalidad» el cielo nacional y alrededores.
Egbert Field, director de la GCAA de Guyana, emitió comunicado confirmando vuelos nacionales e internacionales intactos. Vuelos a Trinidad y Colombia usan rutas alternativas desviadas en días recientes, sin afectaciones cerca de fronteras venezolanas.
Pistas guyanesas quedan dentro de su soberanía aérea, lejos de zonas riesgosas. El Ministerio de Defensa de Trinidad, vía Wayne Sturge, ratificó operaciones normales de aerolíneas locales, regionales e internacionales, invitando a planificar viajes sin cambios.
Ambos países respaldan maniobras navales estadounidenses en el Caribe, segundo ejercicio reciente de la Marina. Venezuela, por Yván Gil, repudió el mensaje como «acto hostil unilateral» contra Derecho Internacional y soberanía.
La FAA de EE.UU. instó precaución el 21 noviembre por «situación peligrosa» en sur del Caribe, provocando cancelaciones masivas. Iberia, Avianca, TAP, Turkish y otras suspendieron rutas a Caracas.
Trump generó incertidumbre al advertir pilotos y aerolíneas, sin detallar base legal. Guyana y Trinidad enfatizan continuidad operativa pese a tensiones regionales.
