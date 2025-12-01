Nasry «Tito» Asfura (Partido Nacional) y Salvador Nasralla (Liberal) lideran el recuento preliminar de elecciones hondureñas con 44,23% actas, Asfura al 40,39% (597.184 votos) sobre Nasralla al 39,20% (579.626), señalando retorno conservador tras izquierda de Xiomara Castro.
Rixi Moncada (Libre) cae a tercer lugar con 19,42% (287.166 votos), forzando cautela oficialista: «manténganse en pie de lucha». CNE demoró hora en publicar por fallas técnicas ante observadores.
Asfura exigió a presidenta CNE, Ana Paola Hall, agilizar: «Cumpla su deber, no tengamos país en tinieblas». Alta afluencia de 2,8 millones (de 6 habilitados) transcurrió sin incidentes graves, aplaudida por EE.UU..
Trump respaldó Asfura días antes, pidiendo voto y prometiendo apoyo contra pobreza y migración: «único amigo de la libertad». Vinculó victoria a lucha con Maduro contra «narco-comunistas».
Apoyo incluyó indulto futuro a expresidente JOH (Nacional), condenado por narco en EE.UU. Nasralla, optimista pese a 16 años sin poder Liberal, fue vicepresidente Castro hasta abril 2024 por roces con Zelaya.
Elecciones eligen presidente (27 enero 2026), vicepresidentes, 128 diputados, 20 Parlacen y 298 alcaldías. Conteo continúa con margen mínimo.
