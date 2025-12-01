Donald Trump advirtió este domingo que la suspensión de decisiones de asilo para migrantes de países del «tercer mundo» se prolongará «mucho tiempo», tras el tiroteo del miércoles en Washington donde un afgano mató a una agente de la Guardia Nacional. La medida de USCIS, impuesta el viernes, no afecta casos judiciales pero paraliza evaluaciones pendientes.​

El presidente evitó fijar fecha de fin, parte de paquete post-ataque contra políticas de Joe Biden (2021-2025). Ordenó frenar «permanentemente» migración de 19 naciones con «altos índices de criminalidad» que «no funcionan bien».​

«Son países que no destacan por éxito y no necesitamos su gente diciéndonos qué hacer», afirmó Trump, anticipando más inclusiones. USCIS revisa rigurosamente green cards de Afganistán, Cuba, Venezuela y Haití.​

Rahmanullah Lakanwal (29), ex-unidad CIA en Afganistán, llegó vía Operation Allies Welcome en 2021 durante retiro de tropas. Kristi Noem reveló en NBC que se radicalizó «desde que llegó».​

Trump culpó a Biden por permitir su ingreso, vinculándolo a «invasión» sureña. Medidas incluyen cierre app citas frontera y expulsiones sumarias.​

ACLU califica la suspensión «sin precedentes», violando ley de 1980 y tratados. Cortes podrían bloquearla, como fallos previos contra restricciones trumpistas.